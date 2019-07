34 Absolventen sind jetzt Kinderpfleger

An der Berufsfachschule für Kinderpflege des Schulwerkes der Diözese Augsburg haben 16 Absolventinnen die zweijährige Ausbildung mit Erfolg absolviert und dürfen nun die Berufsbezeichnung „staatlich geprüfte(r) Kinderpfleger(in)“ führen (Absolventen siehe Foto). Auch in der Fachakademie für Sozialpädagogik des Schulwerkes der Diözese Augsburg haben 18 Absolventen des Sozialpädagogischen Seminars (die ersten beiden Grundjahre der Fachakademie) die Abschlussprüfungen bestanden und dürfen sich fortan ebenfalls „staatlich geprüfte(r) Kinderpfleger(in)“ nennen: Denisa Diac, Maria Fink, Annika Frehner, Christina Höpfl, Banu Ilgec, Monique Labonte, Jamin Leute, Jana Nothdurfter, Laura Nalbach, Tamara Nitsch, Anna-Lena Postai, Carmen Rehm, Patrick Schaeffer, Marina Scheuerl, Franziska Stephan, Lisa Maria Straub, Nora van Veen, Annalena Welte. Einige werden sich noch in anderen Einrichtungen weiterbilden, manche möchten auch eine Zeit lang praktische Erfahrungen im Berufsleben sammeln. Viele werden jedoch im Herbst als Studierende an die Fachakademie für Sozialpädagogik Lindau zurückkehren und die weiterführende dreijährige Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher in Angriff nehmen.