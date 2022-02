32-Jähriger stirbt bei Unfall in Bezau

Ein 32-Jähriger ist mit seinem Auto frontal in ein Hotelgebäude in Bezau gefahren. Der Mann war in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3 Uhr auf der Gemeindestraße Brugg Richtung Ortszentrum unterwegs, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Kontrolle verloren - die Gründe sind unbekannt

In einer langgezogenen Rechtskurve hat er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Die Gründe dafür sind bisher unbekannt, heißt es weiter. Das Auto ist daraufhin über die Gegenfahrbahn geschleudert und frontal in die Hausecke des dortigen Hotels geprallt.

Passantinnen und Passanten sowie ein Helfer vor Ort haben den Verunglückten aus dem Fahrzeug geborgen. Bis das Notarztteam eingetroffen ist, haben sie ihn reanimiert, so die Polizei. Anschließend wurde der 32-jährige Mann in den Schockraum des LKH Bregenz gebracht, wo er seinen schweren Verletzungen erlegen ist.