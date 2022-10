32-Jähriger erleidet Herztod: Welche Gefahren beim Laufen drohen

Martin Hessz referiert am Gesundheitssymposiums

Dr. Martin Hessz ist Chefarzt am Rotkreuzklinikum in Lindenberg und Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie. Auf dem diesjährigen Gesundheitssymposium am Samstag, 8. Oktober, referiert er um 15 Uhr zum dem Thema „Hand aufs Herz- ist Sport gut fürs Herz?“.

Das Gesundheitssymposium im Festspielhaus Bregenz findet im Rahmen des Drei-Länder-Marathons am Sonntag, 9. Oktober, statt. Geleitet wird es von Sportlehrer Markus Weber von der Geschäftsstelle der Gesundheitsregion plus im Landratsamt Oberallgäu. Weber hat es sich laut Pressemitteilung mit dem Symposium zur Aufgabe gemacht, den Läuferinnen und Läufer Informationen zu geben, wie sie ihre Gesundheit schützen können, um gesund über die Ziellinie zu kommen. Bei den Vorträgen sollen die Sportlerinnen und Sportler auch lernen, wie sie ihren läuferischen Alltag so gestalten können, dass sie einen guten Ausgleich zu Arbeits- und Alltagsbelastungen haben.