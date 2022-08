32-Jährige in Bludenz getötet

Eine 32-Jährige ist am Dienstagabend in Bludenz (Vorarlberg) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau kurz nach 20.30 Uhr vor ihrem Wohnhaus mit einem Messer angegriffen und durch mehrere Messerstiche tödlich verletzt. Die Frau starb noch am Tatort.

Der getrennt von der Frau lebende 36-jährige Ehegatte wurde laut Polizeibericht kurze Zeit nach der Tat, unweit des Tatortes wegen dringenden Tatverdachts festgenommen. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Vorarlberg übernommen. Die Ermittlungen und Verhöre laufen derzeit noch.