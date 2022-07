Mann landet bei Schlägerei kopfüber in Autoscheibe

Im Bereich einer Bushaltestelle in der Kemptener Straße in Lindau ist es am Mittwochabend gegen 22 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt.

Bei dem Streit zwischen zwei Männern im Alter von 31 und 25 Jahren wurde der 31-Jährige durch den 25-Jährigen gegen einen in dem Bereich abgestellten Mietwagen geschleudert, sodass er mit seinem Kopf gegen eine Scheibe des geparkten Autos flog.

Die Scheibe ging dabei zu Bruch. Der 31-Jährige erlitt infolge des Aufpralls mehrere Schnittverletzungen im Gesicht und am Hals. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen des Bayerischen Roten Kreuzes in das Lindauer Krankenhaus gebracht. Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.