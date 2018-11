In Oberreitnau hat sich am Mittwochmorgen ein Auffahrunfall ereignet. Beide Fahrzeuge fuhren in gleicher Richtung, als die Vorausfahrende verkehrsbedingt anhalten musste. Der dahinter fahrende 48-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte in das Heck. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 3000 Euro. Verletzt wurde keiner der Beteiligten.