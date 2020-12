3000 Euro für den guten Zweck

Immobilien Seegerer hat im Mai dieses Jahres ein Herzensprojekt gestartet. 2020 feierte die Firma ihr 30-jähriges Bestehen und hat sich dazu etwas Besonderes überlegt. Das Team rund um Claudia Seegerer-Tassoulis und Iosif Tassoulis spendet künftig aus jeder Provision, die es durch den Verkauf oder die Vermietung neu akquirierter Objekte erhält, Geld an einen guten Zweck. Dabei dürfen die Kunden selbst auswählen, ob es an eine der fünf Partnerorganisationen aus der Region gehen soll, die Immobilien Seegerer für das Spendenprojekt gewinnen konnte, oder an ein Herzensprojekt der Kunden selbst, teilt Seegerer mit. Mit Spenden unterstützt werden die Caritas, das Tierheim Lindau, die Kriminalitätsopferhilfe Weißer Ring, die Lebenshilfe sowie die Kinder- und Jugendhilfe. „Diese fünf sind alle samt Organisationen, die unglaublich tolle Arbeit in den verschiedensten Bereichen leisten. Hier kommt die Unterstützung genau bei den Richtigen an“ sagt Claudia Seegerer-Tassoulis. Wichtig war es dem Team, mit seiner finanziellen Unterstützung vielfältige Lebensbereiche abzudecken. In diesem Jahr sind mehr als 2400 Euro zusammengekommen. Über die Partnerfirma „FinanzierBar“, die auf die unabhängige Finanzierungsberatung vor allem für Immobilien spezialisiert ist, konnten außerdem weitere 600 Euro gesammelt werden. Gemeinsam haben die beiden Firmen somit 3000 Euro gespendet. Auch bei den Kunden findet das Projekt laut Pressemitteilung sehr großen Anklang. Foto: Seegerer