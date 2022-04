30 Minuten ohne Puls: Arzt rettet das Leben eines Lindauers am Lindaupark

Es gibt sie überall – Menschen, die uns beeindrucken. Die sich engagieren, etwas bewegen oder auch einfach etwas leisten, das bemerkenswert ist. Diese Menschen bekommen für das, was sie tun, aber oft nur wenig Aufmerksamkeit und Würdigung. Die LZ stellt sie mit einer neuen Serie in den Mittelpunkt. Unter schwaebische.de/alltagshelden finden Sie weitere Artikel aus dieser Serie. Wenn Sie auch jemanden kennen, den oder die wir in dieser Serie vorstellen sollten, schreiben Sie uns an redaktion@lindauer-zeitung.de.

Erich Hörmann weiß von nichts. Die dramatische halbe Stunde, in der sein Retter um sein Leben kämpft, und die sorgenvollen Wochen danach, die seine Familie und seine Frau Petra durchlebt, kennt er nur vom Hörensagen. Obwohl es seine Geschichte ist. Warum der 69-Jährige am 27. Oktober künftig seinen zweiten Geburtstag feiern wird und warum Ibrahim Award zum Freund fürs Leben geworden ist.

Es ist ein Mittwoch. Erich Hörmann ist mit seinem Enkelkind unterwegs zum Eis essen. „Ich hatte keine Schmerzen, keine sonstigen Beschwerden und keine Vorahnung. Ich habe mein Enkelkind heimgebracht, und wollte mir im Lindaupark noch meine Sportzeitung holen. Dann weiß ich nichts mehr.“ Diese drei Sätze sind erst einmal alles, was Erich Hörmann zu Geschichte beitragen kann.

Du, da liegt jemand am Boden. Direkt am Eingang.

Seine Geschichte kreuzt sich mit der von Ibrahim Award, 49 Jahre alt, Oberarzt der Bauchchirurgie der Asklepios-Klinik in Lindau. Er erzählt: „Ausnahmsweise war ich an diesem Tag pünktlich mit meinem Dienst im Krankenhaus fertig. Oft bleibe ich viel länger.“ Aber an diesem Tag soll sein jüngster Sohn einen Corona-Test an der Teststation am Reutiner Bahnhof bekommen.

Der Vater will im Auto warten. „Ich hatte keine Lust mitzugehen.“ Doch er überlegt sich nach einer Weile, seiner Frau und seinem Sohn entgegenzugehen. Er trifft vor dem Lindaupark mit ihnen zusammen. Plötzlich sagt seine Frau „Du, da liegt jemand am Boden. Direkt am Eingang.“

Die ersten fünf Minuten sind entscheidend

Es ist schönes Wetter und voll vor dem Einkaufszentrum. „Ich habe mich zu dem Menschen am Boden durchgewühlt. Die Leute, die um ihn herumstanden, hatten schon den Rettungsdienst gerufen.“ Der Arzt sucht den Puls des Mannes – und kann keinen tasten. „Ich sagte, dieser Mann hat einen Herzstillstand, da muss man sofort mit Wiederbelebung anfangen“, erzählt er. Ein paar Leute wollten ihn in die stabile Seitenlage legen. „Ich sagte, wenn wir das tun, stirbt er. Lassen Sie mich machen, ich bin Arzt.“

Obwohl er Arzt ist, ist er aufgeregt

Ibrahim Award setzt sich energisch durch, dreht Erich Hörmann auf den Rücken, öffnet seine Kleidung und beginnt mit der Herzdruckmassage. „Das hat den Unterschied ausgemacht. Die ersten fünf Minuten in der Reanimation sind bei einem Herzstillstand entscheidend, es sind die goldenen fünf Minuten“, erklärt er.

Ibrahim Award betont, wie wichtig die sofortige Herzdruckmassage bei Herzstillstand ist. Dadurch werde das Blut in die wichtigen Organe und ins Gehirn gepumpt. Wenn man es schafft, kann man zudem Mund-zu-Mund-Beatmung machen – aber am wichtigsten sei der Druck. „Beim Drücken zieht die Lunge automatisch immer wieder Luft und das Blut wird etwas mit Sauerstoff angereichert. Aber nur der Druck bringt es auch dorthin, wo es benötigt wird“, sagt Ibrahim Award.

Erich Hörmann habe seinen langen Herzstillstand nur deshalb ohne neurologischen Ausfälle und ohne Behinderung durch Sauerstoffmangel im Gehirn überlebt, weil er ab den ersten Minuten Herzdruckmassage bekam. Denn diese Schädigung geschehe bereits in den ersten fünf Minuten.

Das sind die goldenen fünf Minuten. Wenn die ungenutzt verstreichen ist es zu spät.

Wenn die Bewusstseinslage und die Atemwege kontrolliert sind, und kein Puls da ist, so der Arzt, soll man den Bewusstlosen auf einen harten Untergrund legen und mit Kraft an der richtigen Stelle drücken. Er wisse, dass es für Laien ohne Erfahrung schwer zu beurteilen ist, wann, wo, wie tief und wie lange, deshalb sei es wichtig, regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse zu belegen. „Niemand weiß, wann er in die Situation kommt, ein Leben retten zu können. Und es ist immer schlimmer nichts zu tun, als abzuwarten, aus Angst etwas falsch zu machen, und wertvolle Zeit zu verlieren.“

Obwohl er ein erfahrener Arzt ist, ist er aufgeregt. Im Krankenhaus arbeitet bei einem Notfall ein ganzes Team zusammen, samt medizinischer und technischer Hilfsmittel. Hier hat er nur seine Hände. Außerdem steht er im Blickpunkt sehr vieler Zuschauer. Er weiß: „Ich bin jetzt Teil des Schicksals dieses Menschen.“ Er blendet alles aus.

Ibrahim Award pumpt mit viel Kraft, unaufhörlich Blut aus dem stillstehenden Herzen in den Körper des Mannes, in die wichtigen Organe und in das Gehirn. „Ich habe gleich am Anfang gemerkt, dass die ersten Rippen brechen“, erinnert er sich. Aber er hört nicht auf, denn es geht um Leben oder Tod. Nach fünf bis zehn Minuten „ich kann die Zeit nur schätzen“ – ist der Rettungsdienst mit Notarzt da, der den Kollegen aus dem Krankenhaus kennt, und ihn in die folgende Behandlung einbezieht. Ibrahim Award pumpt weiter, bis die Reanimation vorbereitet ist.

30 Minuten lang komplett ohne Puls

„Wir haben Erich intubiert, ihm eine Infusion gelegt, Adrenalin gespritzt, mehrere Schocks mit dem Defibrillator gegeben. Über eine halbe Stunde lang haben wir ihn so weiter reanimiert, er war über 30 Minuten lang komplett ohne Puls. Alle waren verzweifelt, dachten, es besteht keine Chance mehr. Dann hatten wir plötzlich Puls.“ Erleichterung. Die Retter bereiten ihren Patienten sofort zur Fahrt ins Krankenhaus vor. Legen ihn auf die Trage und erleben den nächsten Schreck. Langgezogener Piepston.

Es sah nicht gut aus

Erich Hörmanns Herz bleibt erneut stehen. Die Retter schauen sich ungläubig an und holen ihn wieder aus dem Rettungswagen. „Wir haben ihn wieder auf den Boden gelegt und von vorn angefangen“, erzählt Ibrahim Award. Nach einer weiteren Viertelstunde schlägt Erich Hörmanns Herz wieder. Er wird ins Lindauer Krankenhaus gebracht, stabilisiert und schließlich ins Herzzentrum nach Friedrichshafen verlegt. Dort wird später ein Herzinfarkt als Ursache für den Herzstillstand diagnostiziert.

Machen wir weiter. Ibrahim Award

Was diese Rettung zusätzlich so ungewöhnlich macht: „Nach 30 Minuten erfolgloser Reanimation wird die Lage bewertet und gemeinsam entschieden, ‚machen wir weiter oder nicht?‘ Es sah bei Erich nicht gut aus.“ Aber Ibrahim Award überzeugt seine Kollegen. „Machen wir weiter.“

Unfassbares Glück

Heute, einige Zeit nach dem Vorfall, stehen die beiden am Bodensee. Ibrahim Award schaut Erich Hörmann an und sagt: „Es ist so schön, dass Du hier bist. Ich hätte nicht geglaubt, dass Du wieder auf Deinen zwei Beinen stehen kannst, mit mir lachen und reden. In der Regel sind die Prognose und die Rehabilitation nach einer so langen Reanimation schlecht. Die Patienten haben sehr schlechte Karten.“

Erich Hörmann hatte an diesem Mittwoch im Oktober trotz allem gute Karten. „Ich hatte unfassbares Glück“, sagt er. Seine Augen sind während der Erzählung des Arztes feucht geworden. Er habe diese, seine Geschichte, schon öfter gehört, jedes Mal packe es ihn. „Immer wenn ich Ibrahim sehe, kommen mir die Tränen.“ Aber es seien Freudentränen, versichert er. „Am 27. Oktober feiere ich ab jetzt meinen zweiten Geburtstag.“ Nach der Rettungsaktion fragt Ibrahim Award regelmäßig nach, wie es seinem Schützling geht.

Als dieser Wochen später, seine Erinnerung setzt erst ungefähr in der Reha wieder ein, begreift, was passiert ist, ist es ihm ein unmittelbares Bedürfnis, sich bei seinem Lebensretter zu bedanken. Sie verabreden sich schließlich am Eingang des Lindauparks.

Wir retten im Krankenhaus täglich Leben, aber mit Erich ist das etwas Besonderes. Er muss unbedingt mit mir Angeln gehen. Ibrahim Award

Erich Hörmann versucht sich vorzustellen, dass an dieser Stelle die Hartnäckigkeit des Arztes über sein Leben, seine Gesundheit entschieden hat. Zudem stellen sie fest, dass sie demselben Verein, dem ESV Lindau angehören: Erich Hörmann ist Fußballer, Ibrahim Award ist Angler. Seither sind die beiden Freunde – wohl fürs Leben. „Erich hat eine große Bedeutung für mich. Wir retten im Krankenhaus täglich Leben, aber mit Erich ist das etwas Besonderes. Er muss unbedingt mit mir Angeln gehen.“