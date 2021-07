30 Jahre ökumenisches Gemeindefest in Aeschach

Vor gut dreißig Jahren, im Frühjahr 1991, nahm die Idee Gestalt an, in Lindau-Aeschach ein gemeinsames Pfarrfest zu organisieren, schreibt Pfarrer Thomas Bovenschen in einer entsprechenden Pressemitteilung. Es seien vor allem die beiden damaligen Pfarrer, Ralf Guggenmos und Dekan Johannes Egger, gewesen, die zusammen mit den Leitungsgremien der beiden Kirchengemeinden nach einer Lösung suchten, um die gemeinsame Vision zu realisieren.

Im ersten Jahr wurde der Gottesdienst zu Beginn des mehrteiligen Programms noch getrennt gefeiert. Nur wenige hundert Meter entfernt, in der katholischen Pfarrkirche St. Ludwig, lud Gisela Jobst mit einer Gruppe von Kindern und einer Musikgruppe dazu ein, von der neuen Stadt zu träumen. Gleich danach aber trafen sich alle an der Christuskirche zum Mittagessen und zu einem bunten Fest. Der Abschlussgottesdienst, nun gemeinsam geleitet von den beiden Pfarrern Ralf Guggenmos und Dekan Johannes Egger, war bestimmt von der Bitte, gemeinsam einen Weg zu begehen, der die Menschen aus den beiden Gemeinden noch mehr zusammenführt und eins werden lässt.

Dieser Wunsch blieb nicht lange unerhört. Bereits im darauffolgenden Jahr fand sich eine Lösung, den Gottesdienst gemeinsam zu feiern. Auch dieser Gottesdienst, gestaltete gleichermaßen für Erwachsene und Kinder, war geprägt von der tiefen Sehnsucht nach noch mehr Gemeinsamkeit und Einheit.

Bald schon war das ökumenische Gemeindefest zu einer festen Einrichtung geworden und wechselte von Jahr zu Jahr zwischen St. Ludwig und der Christuskirche. In manchen Jahren wurde dem Organisationsteam einiges an Kreativität und Spontanität abverlangt, sei es, dass das Wetter nicht so recht mitspielte oder dass der Ansturm gerade beim Grillstand kaum noch zu bewältigen war.

Zur Freude der beiden Kirchengemeinden nahmen auch viele Mitbürger teil, die sonst wenig Kontakt zu den Gemeinden hatten. Und auch Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und Stadträte ließen es sich nicht nehmen, mit den Gemeinden zu feiern. Spätere Pfarrer wie Wolfgang Bihler und Andreas Lay setzten fort, was die Vorgänger begonnen hatten. Es wurden neue Akzente gesetzt, beispielsweise durch die Möglichkeiten bei der Gottesdienstgestaltung. Auch das Rahmenprogramm wandelte sich stetig, nicht zuletzt durch die Mitwirkung der Kindertagesstätten.

Um eine Vision umzusetzen und sie über einen so langen Zeitraum mit Leben zu erfüllen, braucht es Menschen, für die diese Vision zu einem Herzensanliegen geworden ist. Das sind zuallererst die vielen Ehrenamtlichen, die in beiden Gemeinden in vielfältiger Weise mit Hand anlegen, sei es bei der Gestaltung der Gottesdienste, beim Catering, bei der Organisation oder bei der Gestaltung der Programmangebote am Nachmittag.

Was die beiden Aeschacher Pfarrer heute bewegt, hat viel mit dem Auftrag von Kirche zu tun, ein Licht in dieser Welt zu sein, also Orientierung zu geben und Leben zu fördern. Hierzu gilt es, aktuelle Krisen von Kirche zu überwinden und einen Neuaufbruch zu wagen. Dies gelinge leichter, so Pfarrer Thomas Bovenschen, wenn Gemeinden zusammenwirken. Pfarrer Dariusz Niklewicz erinnert daran, dass es bei der Vision von der einen Welt um etwas geht, wofür sich gerade die Christen vor Ort angesichts der globalen Herausforderungen noch stärker als zuvor einsetzten müssen. Hier sind auch Kreativität, Erfindungsreichtum und neue Konzepte von Kirche gefragt, geprägt von einer stärkeren gegenseitigen Wahrnehmung und einer Willkommenskultur.

Am Sonntag, 18. Juli, soll das Jubiläum gebührend gefeiert werden. Um 16 Uhr laden die Pfarrer Dariusz Niklewicz und Thomas Bovenschen, zusammen mit den Leitungsgremien der Gemeinden, ein zum gemeinsamen Festgottesdienst in die Pfarrkirche St. Ludwig. Die Predigt zum Thema „Gemeinschaft“ wird der frühere Aeschacher Pfarrer und heutige Regionalbischof im evangelischen Kirchenkreis Augsburg-Schwaben, Axel Piper, halten. Weitere Zeitzeugen aus den Anfangsjahren, so die damalige Vertrauensfrau des Kirchvorstands der Christuskirche, Sigrid Wagner, und der damalige Vorsitzende des Pfarrgemeinderats von St. Ludwig, Markus Härtl, werden berichten, was ihnen am Prozess des Miteinanders wertvoll geworden ist. Die musikalische Gestaltung übernehmen die Jugendband „Young Blessed“ und Kantor Burkhard Pflomm (Orgel).

Da die Plätze in der Kirche nach wie vor begrenzt sind, bitten die Gemeinden darum, sich unbedingt in den beiden Pfarrämtern zu erkundigen, ob noch Plätze verfügbar sind. Eine Übertragung ins Freie oder in die Unterkirche ist vorgesehen. Nach dem Gottesdienst sind alle Besucher zu Begegnungen und Gespräch eingeladen. Um 18 Uhr soll das Fest mit einem musikalisches Abendlob in St. Ludwig mit den Lindauer Bläsern und Alois Eibl (Orgel) seinen Abschluss finden.