30-jähriger Pfeffer- und Kuchenkrieg zwischen Damenstift und Stadt

Weil Weihnachten doch das Fest der Liebe und der Versöhnung ist, wurden auch in Lindau die widerborstigen Streitfedern zwischen dem katholischen adeligen Damenstift und der evangelischen Stadt Lindau um diese Zeit zur Seite gelegt. Nach einem Brauch aus unvordenklichen Zeiten und als Zeichen unauslöschlicher Freundschaft wechselten daher zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel gegenseitige Glückwunschschreiben die sonst so gar nicht friedliebenden Parteien. Das Stift begleitete ihr honigsüßes Schreiben stets mit einem Kuchenpräsent – eine Bescher Pfeffer. Die Stadtväter überbrachten zu ihrem mit kunstvoll verschlungenen Sätzen bestehende Glückwunschschreiben jeweils ein Fässchen Fische, und vergaßen nie, einen „ausgezeichnetsten“ Appetit zu wünschen.

Das ging so lange gut, bis sich zu Neujahr 1729 – ein Vierteljahr nach dem großen – Stadtbrand, wobei auch das Damenstift und die Stiftskirche ein Opfer des Brandes wurde – die Lage jäh veränderte: Das Weihnachtsgeschenk der Stiftsdamen war ausgeblieben! Im Namen der Stadt richtete daher der hohe Rat eine präzise, wiewohl höfliche Anfrage an die Äbtissin nach dem Verbleib des herkömmlichen Geschenkes, übersandte aber seinerseits ohne Zaudern die Gegengabe an Fischen. Die Antwort der Äbtissin war ebenso hintergründig wie unanfechtbar: Bei dem großen Brandunglück seine alle Kuchenmodel verbrannt; auch sei die Stiftspfisterei noch nicht wieder aufgerichtet worden. Fünf Jahre lang gingen zum Christfest Gratulation nebst Fischfässlein hinüber, kam ein herzliches Glückwunsch- und Dankschreiben zurück, erfolgte die Anfrage, wo der Pfeffer bliebe und kam der zierlich verblümte Bescheid: „Da, wo er wächst!“ Im Jahr darauf war es die noch nicht wieder aufgebaute Conventstube des Stifts, die als Ausrede herhalten musste. Das spitzbübische Lächeln, das die hohe Frau beim Verschließen ihrer diplomatischen Note wie ein unsichtbares Siegel hinzufügte, stach erfreulich ab von dem humorlos bocksteifen Ernst, mit dem ihre Gegner alljährlich der drückenden Geschenkpflicht nachkamen. Man bezeichnete die Ausrede zwar als „ridicul“, gab sich aber auch diesmal zufrieden, als die Äbtissin versprach, es bei dem alten Brauch zu belassen, wozu sie mit Schmerzen die Gelegenheit erwarte. In der Ratssitzung vom 2. Januar 1736 beschloss man auf das Gewohnheitsrecht zu pochen und brachte es auch in einem entsprechenden Schreiben zum Ausdruck. Aber auch als 1743 Theresia Wilhelmine von Winkelhausen-Polheim, als neue Äbtissin gewählt wurde dachte dieselbe keineswegs daran, an diesem Zustand auch nur das Geringste zu ändern, sondern ließ sich nur jedes Jahr eine noch kühnere Ausrede einfallen. Da holte im 25. Jahr des Kampfes, anno 1753, der Rat der Stadt zu einem besonderen Schlag aus: Er bat den Bischof von Konstanz „die gerechte Sache der Stadt dem Stift zur Erfüllung nahe zu bringen“. Doch auch das half nichts. Der Ratsbote kam wieder mit leeren Händen zurück. Damals stellte das Protokoll unmissverständlich fest, man müsse diesmal eine Antwort „nach Gebühr“ erteilen, dessen „ohngeachtet aber fortfahren“, das üblich Fischpräsent zu überreichen.

Leider geben die Ratsprotokolle nach 1758 keine Auskunft mehr darüber, ob sich die Adeligen Fräulein auch weiterhin des Geschenkes erfreuen durften. Dreißig Jahre sind eine hübsche runde Zeit, um mit irgendetwas in dieser Welt Schluss zu machen. Das muss sich auch der Rat der Stadt Lindau wohl gedacht haben. Errangen die Stadtväter in diesem Krieg auch nicht den Sieg, so hatten sie immerhin zumindest das letzte Wort – auf dem Papier!

Von Mund zu Mund hätten sie diesen wohl den weltklugen Frauen des Damenstifts überlassen müssen.