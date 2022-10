29-Jähriger randaliert in Hotel: Bei der Flucht rammt er mit dem Fahrrad einen Polizisten

Ein 29-jähriger Mann hat am Dienstagabend in einem Hotel auf der Lindauer Insel randaliert. Wie die Polizei mitteilt, beleidigte er dabei einen Mitarbeiter und warf ein Glas in den Eingangsbereich. Er flüchtete mit einem Fahrrad. Obwohl die Polizei ihm Anhaltezeichen gab, radelte er weiter – und fuhr gegen einen Polizisten.

Weitere Beamte fesselten den Mann und nahmen ihn fest. Im weiteren Verlauf bespuckte und beleidigte er die eingesetzten Beamten. Die Polizisten nahmen den 29-Jährigen in Gewahrsam. Nach einer Blutentnahme wurde er zur Überprüfung seines Gesundheitszustands in eine Fachklinik eingeliefert.

Jetzt läuft Ermittlungsverfahren

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Nötigung, Bedrohung, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet. Ein Polizeibeamter erlitt aufgrund der Kollision mit dem Fahrrad des 29-Jährigen leichte Verletzungen. Er war nach dem Vorfall nicht mehr dienstfähig.