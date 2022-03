29-Jährige beleidigt und bedroht ihre Nachbarn

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Bodolz haben am Samstagmittag die Polizei gerufen, weil ihre Nachbarin im Hausgang randalierte. Die junge Frau beleidigte und bedrohte ihre Nachbarn so sehr, dass sich diese aus Angst in ihren Wohnungen einschlossen.

An den Beinen gefesselt

Wie die Polizei berichtet, war die Frau sehr betrunken. Während die Beamten sie in Gewahrsam nahmen, beleidigte die 29-Jährige die eingesetzten Beamten durchgehend und wehrte sich gegen die Fessel. Die Frau trat mit ihren Füßen und verletzte die Polizisten dabei leicht.

Trotz Fesselung der Beine trat sie mit voller Wucht gegen das Dienstfahrzeug und beschädigte dieses. Die junge Frau ließ sich nicht beruhigen und spuckte – auch noch im Polizeiwagen.

Polizei liefert Frau ins Krankenhaus ein

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Als die Polizei alles erledigt hatte, lieferte sie die 29-Jährige ins Bezirkskrankenhaus Kempten ein. Sie erwarten nun diverse Strafanzeigen, unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung.