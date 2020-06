29-Jähriger übersieht Auto

Ein 29-jähriger Lindauer hat am Montag gegen 13.15 Uhr beim Abbiegen von der Köchlinstraße in die Kemptener Straße das Auto eines 52-Jährigen übersehen. Der 29-Jährige fuhr laut Polizei auf Höhe der Hinterachse in das Auto, dabei wurde die komplette Front an seinem Auto aufgerissen. Den gesamten Schaden schätzt die Polizei auf 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand.