285 Frauen und Männer wollen für sechs Jahre in den Lindauer Stadtrat

Dass Lindau anders ist als die meisten anderen Städte beweisen mal wieder die bevorstehenden Stadtratswahlen. Denn in kaum einer anderen Stadt gibt es so viele Frauen und Männer, die sich am 15. März zur Wahl stellen.

285 Frauen und Männer wollen auf einer der zwölf Listen in den Lindauer Stadtrat. Ob Bürgerunion und Menschen in Lindau das schaffen, klärt sich erst am Montagnachmittag. Denn bis heute um 12 Uhr sammeln beide Listen noch Unterschriften. Nur wenn sie bis dahin 190 Unterstützer gefunden haben, die für sie im Bürgerbüro unterschrieben, dürfen sie tatsächlich zur Wahl antreten.

Von einer derart großen Zahl an Kandidatinnen und Kandidaten können andere Städte in Bayern nur träumen. Wenn man bedenkt, dass in Lindau derzeit etwa 20000 Wahlberechtigte leben, dann stellen sich von denen fast 1,5 Prozent selbst zur Wahl. Das zeugt von einer lebendigen Demokratie.

Kandidaten werden vorgestellt

Aber wer ist das, der da in den Stadtrat will? Was sind das für Menschen, die um die Gunst der Wähler buhlen? Die LZ will ein bisschen aufklären und stellt deshalb in den kommenden Wochen alle Kandidaten vor. Bis zum 7. März rückt die Lindauer Zeitung täglich die Liste einen Schritt weiter nach oben. So sehen Sie hier heute die Kandidaten auf Listenplatz 30, dann folgt Listenplatz 29 und so weiter, bis am 7. März die Spitzenkandidaten aller Listen zu Wort kommen.

Bunte Liste. Name: Frauke Ullner Alter: 54; Familienstand: ledig; Zahl der Kinder: 1 Sohn. Ich bin im Jahr 2012 nach Lindau gezogen. Meine Botschaft in 280 Zeichen lautet: Ich engagiere mich seit langem für Menschen, die nicht immer selbst für ihre Interessen einstehen können, wie z.B. Menschen mit Behinderungen oder psych. Erkrankungen. Diesen möchte ich, Dank meiner Erfahrung als Ärztin an der Tagesklinik Lindau, eine Stimme im Stadtrat geben. (Foto: oh) CSU: Name: Anita Hardt; Alter: 38; Familienstand: geschieden; Zahl der Kinder: keine. Ich bin im Jahr 2000 nach Lindau zugezogen. Meine Botschaft in 280 Zeichen lautet: Nur wer sich aktiv engagiert, kann etwas bewirken. Liebe Lindauer und Lindauerinnen, unterstützen Sie uns mit Ihrer Stimme, unsere schöne Stadt zukunftsfähig zu machen und lebenswert zu erhalten. (Foto: Hardt) FB. Name: Dr. Harald Gebhard; Alter: 50; Familienstand: verheiratet; Zahl der Kinder: 2. Ich bin in Scheidegg aufgewachsen, in der Welt rumgekommen und im Jahr 2006 nach Lindau zugezogen. Meine Botschaft in 280 Zeichen lautet: I love my imperfections (Foto: oh) Junge Aktive. Name: Lena Erletz; Alter: 29; Familienstand: ledig; Zahl der Kinder: 1. Ich bin in Lindau geboren und aufgewachsenMeine Botschaft in 280 Zeichen lautet:--- (Foto: oh) LI. Name: Gisela Klaus; Alter: 78; Familienstand: keine Angabe; Zahl der Kinder: 2. Ich bin in Lindau geboren und aufgewachsen. Meine Botschaft in 280 Zeichen lautet: Wichtig ist, dass genügend Altenheim- und Pflegeplätze für unsere Bürgerinnen und Bürger vorhanden sind. (Foto: Annette Jordan) SPD. Name: Manfred Rundel; Alter: 70; Familienstand: verheiratet; Zahl der Kinder: 3. Ich bin in Lindau geboren, war für Studium und Beruf 12 Jahre in Berlin und Stuttgart, seit 1980 bin ich wieder hier. Meine Botschaft in 280 Zeichen lautet: Als Bauingenieur ist mir der Erhalt historischer Bausubstanz besonders wichtig. Die Stadt hat die Verpflichtung, in den Bauunterhalt und die Sanierung städtischer Gebäude zu investieren. Erbe verpflichtet: Das gilt auch für städtische Gebäude. Dafür setze ich mich ein. (Foto: David Knipping) BU. Name: Kreitmeir Hermann; Alter: 66; Familienstand: verheiratet; Zahl der Kinder: 3. Ich bin in Lindau geboren und aufgewachsenMeine Botschaft in 280 Zeichen lautet: QUERDENKEN=Erfolg Hafenweihnacht, Mangturm öffnen, Nobelpreistagung der Wirtschaft, Eichwald-Kuppel, Bürgerzeitung, Köpfe u. Karrieren, Weltraum-Tagung. ZUKUNFT=gesundes Heizen, Wasserstoff, Jugend an die Macht, bürgerorientierte Verwaltung–deshalb richtig wählen! Bitte Uns = BU (Foto: Marc Pejot) FW. Regine Müller, keine Angaben. 1 von 1

Wenn Sie hier heute nur acht Frauen und Männer sehen, obwohl nach derzeitigen Stand zwölf Listen zur Wahl antreten, dann ist das dennoch richtig. Denn ÖDP, FDP, MiL und AfD haben keine 30 Kandidaten gefunden, um ihre Listen zu füllen. Sie steigen in diese Kandidatenvorstellung also erst später ein.

Weil es in Lindau so viele Kandidaten gibt, beschränkt sich die LZ bei der Vorstellung auf wenige Daten. Als Besonderheit haben wir alle Bewerberinnen und Bewerber die Möglichkeit gegeben, eine Botschaft zu senden. Weil US-Präsident Trump mit seinen Twitter-Botschaften die Welt in Atem hält, haben wir jedem Kandidaten genau 280 Zeichen zur Verfügung gestellt. Denn bei Twitter gibt es auch keinen Buchstaben mehr. Lassen Sie sich überraschen, was die Lindauer Stadtratsbewerber zu zwitschern haben.