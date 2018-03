28-Jähriger fährt ohne Führerschein

Schleierfahnder in Lindau haben am Sonntagnachmittag in Lindau ein Auto kontrolliert, das mit drei Personen besetzt war. Am Steuer saß laut Polizeibericht ein 28-Jähriger, der bei der Kontrolle keinerlei Papiere vorzeigen konnte. Eine Überprüfung der Polizei ergab, dass dem 28-jährigen der Führerschein durch die Verwaltungsbehörde entzogen wurde. Aus diesem Grund wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Ebenfalls in dem Fahrzeug befand sich die 20-jährige Fahrzeughalterin. Diese händigte im Rahmen der Kontrolle einen italienischen Personalausweis an die Fahnder aus. Diese stellten im Rahmen der Überprüfung fest, dass an dem Ausweis Veränderungen vorgenommen wurden. Aus diesem Grund wurde der Ausweis sichergestellt. Gegen die Fahrzeughalterin wurden jeweils ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und ein weiteres wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.