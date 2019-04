2724 Kunstgegenstände kommen unter den Hammer

Exakt 2724 Kunstgegenstände kommen bei Michael Zeller von Mittwoch, 3. bis Freitag, 5. April, in seinem Auktionshaus in der Bindergasse 7 unter den Hammer. Exponate aus nahezu allen Sachgebieten und Stilrichtungen, die die Kunst zu bieten hat, versteigert Zeller dann wieder, wie es in der Ankündigung des auktoionshauses heißt. Der Eintritt ist frei.

Michael Zeller erinnert sich: „Angefangen habe ich mit Kunstauktionen im Jahr 1968/69, damals im Hotel Bayerischer Hof. Ich war zu dieser Zeit Deutschlands jüngster Auktionator. Einige hielten mich damals wohl für verrückt, aber das Interesse, Kunstgegenstände zu erwerben, war sehr groß. Die ersten Auktionen waren ein voller Erfolg.“ Der Premiere sind inzwischen 139 weitere Auktionen gefolgt. Rund eine halbe Million Kunstgegenstände hat Zeller seither versteigert.

Schon bald zog Michael Zeller in größere Räume im Bahnhof-Terrassensaal um. Die Besichtigung lief damals über dreieinhalb Wochen täglich von 10 bis 22 Uhr. „Das war schon sehr anstrengend und kräfteraubend“, so Zeller. Aber der Erfolg gab ihm Recht.„Wir hatten damals einen jungen Werkstudenten quasi als Nachtwächter engagiert, der die Schätze über Nacht hüten musste. Als Spaß hatten einige Mitarbeiter die Uhren so eingestellt, dass sie in bestimmten Abständen schlugen und so dem Nachtwächter die Ruhe raubten. Aber er wusste sich zu helfen und hat dann vor Dienstantritt immer alle Uhren abgestellt.“

Ein „Quantensprung“ war dann im Jahr 1974 der Umzug in den ehemaligen historischen Gasthof Krone in der Ludwigstraße. Neben den Kunstauktionen versteigerte Zeller auch in separaten Auktionen historische Münzen.

Die großen Räume ermöglichten zweimal im Jahr Auktionen mit über 7000 Ausrufnummern. Nach gut drei Wochen Besichtigung mussten alle Exponate in einer Nacht und einem Tag für die nachfolgende Versteigerung von eins bis X exakt sortiert werden, für die Mitarbeiter eine körperliche Herausforderung und logistische Meisterleistung.

Doch auch die Zeit in der „Krone“ ging im Jahr 1984 zu Ende. Zeller zog ins eigene Haus in der Bindergasse 7, das er funktional optimieren konnte. So gibt es jetzt einen Aufzug, der einen Kräfte schonenden Transport der Gegenstände im Haus ermöglicht. Die Freude, viele schöne Dinge einem großen Publikum präsentieren zu können und dann den Eigentümerwechsel in der Auktion umzusetzen, ist über die vielen Jahre geblieben.

Die Zeit ist bei Zeller aber nicht stehen geblieben. Gab es bis ins vergangene Jahr jeweils einen umfangreichen Katalog, hat das Internet jetzt auch im Hause Zeller die Papierversion nahezu verdrängt. Der Katalog ist jetzt mit Bild und Text vollständig im Internet zu sehen. Im Hause liegt jetzt nur noch eine reine Textversion sowie eine Bildversion mit ausgewählten Objekten auf.

Und auch bei der Versteigerung selbst hat sich im Lauf der Jahre viel verändert. Neben der persönlichen Anwesenheit der Kunden im Auktionssaal und einem schriftlichen Bieterauftrag, kann man längst auch telefonisch mitbieten. Ein Internetportal bietet jetzt sogar die Möglichkeit, online mit zu steigern.

Seit einigen Auktionen werden die einzelnen Exponate bei der Versteigerung nicht mehr höchst aufwändig im Original präsentiert. Dafür wirft ein Beamer jeweils das Bild der zu versteigernden Objekte an die Wand. Geblieben ist jedoch die knisternde Spannung im Auktionssaal, wenn Michael Zeller mit seiner sonoren Stimme die Auktion leitet und es heißt: Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten!

Der Eintritt ist frei und verpflichtet zu nichts. Besucher können im Auktionssaal die oft spannenden Bieter-Gefechte live mitverfolgen, auch wenn sie selbst nichts kaufen möchten. Die Termine für drei weitere Auktionen 2019 (Juni, September und November) stehen bereits fest. Wer sich bisdahin von einem „guten Stück“ trennen möchte, könne gerne mit dem Auktionshaus Kontakt aufnehmen, sagt Zeller.