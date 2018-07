27 Menschen im Landkreis Lindau verdienen mehr als eine Million Euro im Jahr

Im Landkreis Lindau leben 27 Frauen und Männer, die im Jahr mehr als eine Million Euro verdienen. Diese Zahl hat das Statistische Landesamt aus den Angaben der Finanzämter errechnet.

Das Bayerische Landesamt für Statistik hat die jetzt vorliegenden Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2014 ausgewertet. Neuere Zahlen gibt es zu den Millionären nicht. Demnach haben unter den damals knapp 80 000 Einwohnern 27 Menschen gelebt, die beim Finanzamt ein Einkommen von mehr als einer Million Euro versteuert haben.

Bei den Zahlen ist zu berücksichtigen, dass zusammen veranlagte Ehegatten in der Statistik als ein Steuerpflichtiger gezählt werden. Datenbasis sind anonymisierte Ergebnisse aus der Steuerfestsetzung. Bürger, die aufgrund ihres Vermögens Millionäre sind, wurden von dieser Statistik nicht erfasst.

Rechnerisch kamen damit in Lindau auf 10 000 Einwohner 3,4 Einkommensmillionäre, damit liegt Lindau genau im bayerischen Durchschnitt und in Schwaben auf Platz drei hinter der Stadt Memmingen und dem Landkreis Dillingen. Am meisten Einkommensmillionäre gibt es in Oberbayern und dort im Landkreis Starnberg, wo 16,6 Millionären auf jeweils 10 000 Einwohner kommen.