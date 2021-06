27-Jähriger bricht sich bei Sturz mit Pedelec in Lindau vermutlich den Arm

Ein 27-jähriger Mann aus Lindau hat am Donnerstag gegen 17 Uhr die Wackerstraße in westlicher Richtung befahren. Aufgrund einer Unachtsamkeit geriet laut Polizeiangaben dabei seine mitgeführte Tasche in die vorderen Radspeichen, was seine Fahrt abrupt stoppte. Er stürzte mit dem Fahrrad zu Boden und zog sich dabei vermutlich eine Fraktur seines linken Unterarms zu, so die Polizei weiter. Zur Versorgung seiner Verletzung wurde er mit dem Rettungswagen des Bayerischen Roten Kreuzes Lindau in ein Krankenhaus gebracht.