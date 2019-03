27-Jähriger geht mit Messer auf Bruder los

Ein 27-jähriger Syrer ist am Freitagabend mit einem Messer auf seinen Bruder losgegangen. Die Polizei brachte die Situation erst mit einem Pfefferspray in den Griff.

Die Beamten wurden am frühen Freitagabend in die Asylunterkunft in den Heuriedweg gerufen. Ein 22-Jähriger und dessen 27-jähriger Bruder waren in der Küche aus ungeklärten Gründen in Streit geraten. In dessen verlauf griff der ältere der beiden zu einem Küchenmesser und ging auf den 22-Jährigen los, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Dieser floh in ein Nachbarhaus.

Die erste Polizeistreife traf den Täter mit je einem Messer in jeder Hand auf der Straße an. Als die Beamten ihn mit gezogener Dienstwaffe aufforderten, die Messer wegzulegen, schrie der Mann „Erschießt mich doch“. Dabei kam er sogar noch auf die Polizisten zu. Daraufhin setzten diese Pfefferspray ein, das glücklicherweise auch sofort Wirkung zeigte. Der Mann ließ die Messer fallen und ging zu Boden, wo die Polizisten ihn unter Kontrolle brachten und fesselten. Der Rettungsdienst spülte danach die tränenden Augen. Darüber hinaus war bei dem Vorfall laut Polizei niemand körperlich zu Schaden gekommen. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der 27-jährige Syrer mit den Messern nur wilde, drohende Bewegungen gemacht. Er war dabei wohl so weit von seinem Bruder entfernt, dass er ihn noch nicht verletzten konnte, weshalb auch kein Haftbefehl gegen den Mann beantragt wurde. Nachdem er sich beruhigt hatte und dies mit der Familie so abgesprochen worden war, ließ die Polizei ihn wieder frei.