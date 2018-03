Eine 27-jährige Lindauerin ist am Samstagvormittag auf der Breite Straße in Richtung Robert-Bosch-Straße unterwegs gewesen, als sie in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Straßenglätte ins Rutschen geriet. Sie kollidierte dabei mit einem Auto, das am linken Fahrbahnrand parkte. Die Polizei beziffert den Schaden auf 5000 Euro.