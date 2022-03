26 Menschen aus der Ukraine finden in Notunterkunft Heimenkirch Zuflucht

Dienstagabend sind erstmals Geflüchtete aus der Ukraine in der Notunterkunft in Heimenkirch aufgenommen worden. Insgesamt kamen 26 Menschen mit dem Bus aus dem Ankerzentrum in Augsburg. Es handelt sich dabei um mehrere Familien mit kleinen Kindern.

Vor Ort wurden sie von Landrat Elmar Stegmann und weiteren Mitarbeitern des Landratsamtes in Empfang genommen. Ehrenamtliche Dolmetscher halfen, das Bayerische Rote Kreuz hat die Verpflegung übernommen. Ein Arzt hat die Menschen medizinisch betreut. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit.

Alle Schnelltests waren negativ

„Für die ankommenden Menschen war es wichtig, dass sie sich sicher fühlen können und einen geschützten Rahmen haben. Dies konnten wir auch Dank der Unterstützung der Helferinnen und Helfer vor Ort bieten“, wird Landrat Elmar Stegmann zitiert. Er hat sich persönlich ein Bild von den Abläufen gemacht. „Die gesamte Ankunft verlief ruhig und geordnet. Die Menschen konnten nach einer Corona-Schnelltestung in der Halle zur Ruhe kommen und wurden mit Essen versorgt.“ Die Schnelltests waren alle negativ.

„Es sind insbesondere mehrere Familienverbünde mit kleinen Kindern, die nun vorübergehend in der Doppelturnhalle untergebracht sind“, schreibt das Landratsamt. Zusätzlich zu den 26 Menschen, die direkt aus dem Ankerzentrum in Augsburg kamen, wurden noch vier weitere Geflüchtete in der Notunterkunft aufgenommen. Sie waren am Dienstag am Bahnhof in Lindau angekommen.

Vermittlung in private oder dezentrale Unterkünfte

Die 26 Menschen wurden bereits im Ankerzentrum in Augsburg ersterfasst und können nun über die Lindauer Ausländerbehörde nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Leistungen beantragen. Die Geflüchteten sind dann auch krankenversichert und erhalten eine Arbeitserlaubnis. Parallel dazu werden sie so schnell wie möglich in private oder dezentrale Unterkünfte im Landkreis vermittelt. In fast allen Gemeinden gab es schon vor dem Krieg in der Ukraine Helferstrukturen, die nun bei der Betreuung der Menschen eng eingebunden werden, schreibt das Landratsamt weiter.

Noch sei nicht bekannt, wann weitere Geflüchtete über das Ankerzentrum im Landkreis Lindau ankommen werden. Eine weitere Zuweisung könne unter Umständen sehr kurzfristig erfolgen, so das Landratsamt.

Was auch für Ukrainer in privaten Unterkünften gilt

Es halten sich bereits viele Geflüchtete aus der Ukraine in privaten Unterkünften im Landkreis auf. Noch sei unklar, ob bereits bei allen die Kontaktdaten ersterfasst wurden, schreibt das Landratsamt. Die Erstaufnahme der Kontaktdaten findet in der Doppelturnhalle, Lindauer Straße 20 in Heimenkirch statt (erreichbar rund um die Uhr, keine Terminvereinbarung notwendig, Ausweispapiere mitbringen).

Jeder Geflüchtete, der Sozialleistungen beantragen möchte, eine Krankenversicherung oder eine Arbeitserlaubnis benötigt, muss – zusätzlich zur Erstregistrierung in Heimenkirch – einen Termin beim Ausländeramt im Landratsamt vereinbaren. Das Ausländeramt ist für eine Terminvereinbarung telefonisch (0 83 82 / 270-400) oder per E-Mail (auslaenderamt@landkreis-lindau.de) erreichbar. Zum Termin sollten Ausweispapiere und ein biometrisches Foto mitgebracht werden.