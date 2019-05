26 Jugendliche feiern in der Kirche St. Verena ihre Konfirmation

In der Kirche St. Verena in Lindau-Reutin sind am ersten Maiwochenende 26 Jugendliche konfirmiert worden, wie Pfarrer Jörg Hellmuth in einer Pressemitteilung schreibt. Ihren Glauben bekräftigt haben Julie Labeau, Lisa Müller, Marlon Reußwig, Florian Mahle, Tim Müller, Juli Weber, Simon Ehrle, Henriette Breunig, Felix Biermann, Patricia Fröhlich, Samantha Fröhlich sowie Maya Schielin, Elise Moll, Savanna Steidle, Sarita Speicher, Antonia von Arndt, Carina Mayr, Simon Cremer, Johanna Schoch, Jelena Kern, Sarah Wintermantel, Philip Bahner, Timon Stadler, Felix Fehnle und Jannik Mayr.