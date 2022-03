26 Altreifen illegal entsorgt

Ein Mitarbeiter der Lindauer Garten- und Tiefbaubetriebe hat der Lindauer Polizei am Sonntagvormittag mitgeteilt, dass Unbekannte wieder Altreifen an der Wertstoffinsel auf Höhe der Kläranlage in der Robert-Bosch-Straße abgelegt hätten. Insgesamt zählten die Beamten 26 Altreifen ohne Felge und ein Reifen mit Felge. Die Tatzeit müsste im Zeitraum von Samstagabend, 18 Uhr bis Sonntagmorgen, 9.30 Uhr gewesen sein. Aufgrund der Menge der Reifen wurden die Altreifen vermutlich mit einem Transporter/Van oder Anhänger dorthin gebracht.

Zeugen dieser illegalen Müllentsorgung werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lindau unter der Nummer 08382 / 91 00, in Verbindung zu setzen.