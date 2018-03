250 Nachwuchsskifahrer messen sich

Der Winterolympiade motiviert den Nachwuchs, denn noch ist die Skisaison der jungen Skifahrer in vollem Gange und gerade jetzt der Ansporn ungebrochen, denn die Kids sehen täglich, dass es möglich ist seine Träume zu verwirklichen. Der DSV rief deshalb die Kids Cross Serie ins Leben, bei der sich die Kinder zuerst in heimischen Regionen messen, um sich dann ein deutsches Finale der Besten zu liefern. Bereits hier legen die Nachwuchstrainer des DSV ein Augenmerk auf die besten Läufer.

Eigens für diesen Wettbewerb werden Schanzen, Wellen und Dächer auf die Piste gebaut. In diesem Jahre wird am 24. und 25. Februar die Großveranstaltung im Skigebiet Hündle Bahnen in Oberstaufen gleich im doppelten Sinne stattfinden. Sowohl die Arge Allgäu/Werdenfels, als auch die Arge der schwäbischen Skiverbände bis in den Schwarzwald und die Baden-Württembergischen Vereine, werden sich auf zwei eigens reservierten und hergerichteten Pisten messen.

So wurde bereits am Sonntag, die mit viel Aufwand, Unterstützung und Kosten verbundene, „Sport Hauber Cross Strecke“ am Schwandlift Thalkirchdorf gebaut. Diese kann bereits die ganze Woche mit Anmeldung von allen Skivereinen genutzt werden. Möglich ist das unter nieberle@huendle.de.

Die Vereine TSV Dietmannsried und SCB Lindau und für Baden-Württemberg der DAV Ulm, erwarten auf den Pisten der Hündle-Bahnen am Wochenende mehr als 250 Kids der Jahrgänge 2006/2007. Da der Skisport in Oberstaufen auf eine lange Tradition zurückblickt, unterstützt der Geschäftsführer Thomas Lingg die Vereine nicht nur mit günstigen Rennkarten der Athleten, sondern bietet auch bestes präparierte Hindernisse auf den Pisten.

Der SV Ravensburg ist mit zahlreichen Nachwuchsläufern am Start. Auch der SV Falken, die TSG Leutkirch und der WSV Isny stellen Läufer, die sich mit den Schwarzwäldern ein Rennen liefern. Der Wangener Ben Grath misst sich hingegen mit den Läufern aus Garmisch und Patenkirchen. So sind insgesamt 8 Regionen am Wochenende auf einmal vor Ort.