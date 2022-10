250 Jahre alte Glocken, die noch immer jeden Tag durch Lindau schallen

Kirchturmglocken gibt es schon seit vielen Jahrhunderten und noch immer sind sie teil des Alltags. Die Glocken an der Lindauer Stiftskirche Münster Unserer Lieben Frau sind ganz besondere, denn sie haben eine lange Geschichte. Am 2. November 1722 wurden sie geweiht. Von Glocken aus alte Zeiten, die noch bis heute in Lindau jeden Tag zu hören ist.

Als beim großen Stadtbrand 1728 neben 46 Häusern auch das Damenstift und das romanische Münster auf dem östlichen Teil der Insel brannte, wurden auch die Glocken auf dem Turm ein Raub der Flammen. 24 Jahre dauerte es, bis man 1748 mit dem Wiederaufbau der Stiftskirche durch Baumeister Caspar Bagnato beginnen und im Jahre 1752 einweihen konnte. Zwar war der Turm neben dem barocken Neubau schon 1751 bereits wieder mit einer Uhr versehen und es konnten zwei Schlagglocken aufgehängt werden, doch erst 1771 wurde er mit dem achteckigen Helmdach bekrönt, musste allerdings 1775 wegen offensichtlicher Schäden vom Lindenberger Baumeister Specht renoviert werden.

Gießerei in der Peterskirche

1771 begann die Äbtissin Maria Josepha Agatha zu Ulm-Langenrain für neue Glocken zu sammeln. Das Metall zum Guss der vier Läutglocken wurde aus einer 55 Zentner schweren Kanone gewonnen, die das fürstliche Stift zu diesem Zweck von der Burg Hohenems erworben hatte. Den Guss besorgte der weit über Lindaus Grenzen hinaus bekannte Glockengießer Johann Heinrich Ernst, dessen Familie seit dem 16.Jahrhundert in Lindau ansässig war und seine Gießerei an der Peterskirche hatte. Am 2. November 1772 wurden die vier Glocken vom Abt des Klosters Mehrerau, Johann Baptist von Mayenberg, geweiht und auf den Turm gehängt.

Die Stiftskirche kennt in Lindau jeder – in ihrem Turm läuten jeden Tag ganz besondere Glocken. (Foto: Repro: Winfried Schlegel)

Die größte Glocke ist geweiht zu Ehren des heiligen Michael und trägt eine lateinische Umschrift mit der Bedeutung: „Unter der Regierung Maria Josephas, Fürstin und Äbtissin zu Lindau“ und die Jahreszahl 1772. Außerdem sind auf der Glocke die Wappen des Stiftes und der Äbtissin aufgebracht, ferner eine Kreuzigungsgruppe mit dem heiligen Johannes dem Täufer und dem heiligen Michael. Im oberen Friesband steht: “Johann Heinrich Ernst gos mich in Lindau 1772.“

Ein der Jahreszahl ihres Gusses entsprechendes Gewicht von 1772 Pfund hat die „Angelus-Glocke“ zu Ehren Mariä Verkündigung mit dem sinnreichen Text: „Wenn die Stimme von tönendem Erz an dein Ohr schallt, siehe, dann bringt sie den lieblichen Gruß des einst verlorenen Heils 1772“. Eine Darstellung der Verkündigung Mariens, Johannes des Täufers, der heiligen Anna Selbdritt und des heiligen Josefs schmücken die Glocke.

Glocken muss ihren alten Platz verlassen

An den damaligen Bischof von Konstanz Franz Conrad von Rodt erinnert die 942 Pfund schwere Glocke zu Ehren der Heiligen Konrad und Gallus: „Durch Hilf und Rat des Bistums Hirten – Franz Conrad, den die Purpur zierten“.

Die kleinste Glocke mit 480 Pfund ist geweiht zu Ehren der heiligen Agatha. In der Flanke sieht man eine Darstellung der heiligen Verena, die Frau mit der Kanne, der heiligen Agatha mit der Fackel, den heiligen Sebastian und die Halbfigur des heiligen Judas Thaddaeus auf einer Wolke mit Keule und Buch. Darunter im umlaufenden Schriftband steht: „traurigen Feuertod bereitete uns jenes Jahr 1728“ - „von neuem verschaffte uns dieses Jahr die große Wohltat des Lebens 1772“.

Die Glocken in der Stiftskirche haben eine lange Geschichte. Glockengießer waren zu jenen Zeiten, als diese entstanden sind, bekannte Leute in der Stadt. (Foto: Repro: Winfried Schlegel)

Als die Glocken Lindau verlassen mussten

Im Februar 2000 mussten die Glocken den Platz auf dem Turm verlassen. Sie waren im Laufe der Jahre ausgeschlagen, vor allem aber durch die Ablieferung im Krieg stark beschädigt und bedurften dringend einer Aufschweißung und Auswuchtung. Dies war ein willkommener Anlass für den damaligen Pfarrer Ortwin Gebauer, das Geläut der Stiftskirche zu vervollständigen, denn es wies in der Melodie und Harmonie große Tonlücken auf.

Bereits am 1. Mai 2000 konnten die neuen Glocken aus der Heilbronner Glockengießerei Bachert von Weihbischof Bernhard Rieger aus der Nachbardiözese Rottenburg nach einem feierlichen Gottesdienst geweiht werden. Die Marienglocke ist mit einem Bildnis der Jungfrau Maria und dem Spruch: „Sancta Maria, ora pro nobis“ verziert. Die zweite neue Glocke trägt als Verzierung das Signet des Heiligen Jahres 2000 mit einer lateinischen Aufschrift, was auf deutsch „Christus, gestern, heute, und in Ewigkeit, bedeutet.