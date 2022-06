25. Oldtimerrallye der Scuderia Lindau

Nachdem wegen Corona zwei Jahre pausiert werden musste, starten wir am 26. Juni die Lindau-Klassik zum 25. Mal. Unter dem Motto: Ein bisschen Spaß muss sein, bietet die Scuderia Lindau an einem Tag Freude, schöne Strecke und Fahrvergnügen, sowie Natur und Kulinarisches. Rennleiter Ernst Laufer erwartet wie in den letzten Jahren ein hochwertiges Fahrzeugfeld am Start. Die Klasse der Vorkriegsmodelle ist wieder gut besetzt. Darunter so klingende Namen wie Bentley. Natürlich sind im Starterfeld auch deutsche Hersteller wie BMW, Mercedes oder Porsche vertreten.

Für die Fans bietet sich am Sonntag, 26. Juni, ab 7.30 Uhr die Gelegenheit die Fahrzeuge an der Seepromenade zu bewundern. Ab 9 Uhr starten die Fahrzeuge auf rund 210 km lange Strecke durchs Allgäu. Insgesamt sechs Zeitprüfungen sowie einige Durchfahrtskontrollen sind zu passieren.

Auch am Ziel an der Bayerischen Spielbank, bietet sich die Gelegenheit die Kostbarkeiten in Ruhe zu bestaunen. Einen genaueren Zeitplan zur Strecke finden Sie eine Woche vor der Rallye auf unserer Homepage www.scuderia-lindau.de