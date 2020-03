25 neue Bäume für die hintere Insel

Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn blühen 25 neue Kirsch- und Ahornbäume auf der Hinteren Insel in Lindau. Die Bäume wurden im Zuge der Bauarbeiten der neuen Schützinger Promenade für die Gartenschau eingepflanzt.

„Die Bäume sollen mit der bereits bestehenden Baumreihe am Ufer als grünes Band im Hinblick auf die zukünftige Bebauung wirken“, erklärt Gartenschau-Geschäftsführer Meinrad Gfall in einer Presseerklärung. Sie sollen in Zukunft neben der Aufenthaltsqualität auch Insekten und Vögeln einen Lebensraum bieten.

Die Firma Börner hob die Bäume mit ihren großen Erdballen mit Hilfe eines Baggers in die Pflanzgruben und füllte diese anschließend mit einem speziellen Baumsubstrat auf. „Die Gruben werden bewässert und belüftet, damit die Bäume gut anwachsen können“, erklärt Gfall.

Um die Schützinger Promenade aufzuwerten, werden in den nächsten Wochen außerdem neue Sitzmöbel entlang des Weges aufgestellt. „Dadurch schaffen wir zwischen den Bäumen schattige Ruheplätze mit einer tollen See- und Bergsicht“, sagt Gfall.