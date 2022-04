25-Jähriger randaliert bei seiner Mutter – und dann greift er einen Polizisten an

Ein 25-Jähriger hat am Samstagabend in der Wohnung seiner Mutter in Reutin randaliert. Er war so aggressiv, dass er die Einrichtung zerstörte. Laut Polizei floh die Mutter aus der Wohnung und suchte Hilfe bei ihrem Schwiegersohn.

Als die Polizei eintraf, konnte sie die Lage nicht sofort beruhigen. Als die Mutter ihren Sohn aus der Wohnung verwies, eskalierte die Situation und der Mann griff einen Polizeibeamten an.

Der Angriff konnte durch die Anwendung von Pfefferspray abgewendet werden. Mit gereizten Augen sei der Aggressor schließlich Gewahrsam genommen worden, heißt es im Polizeibericht.