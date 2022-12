24-Jähriger verunglückt bei Oberreitnau: Ermittlungen der Polizei weitgehend abgeschlossen

Nach dem schweren Unfall, bei dem am Sonntagmittag ein 24-Jähriger starb, sind die Ermittlungen der Polizei weitgehend abgeschlossen.

Der Unfall passierte auf der Straße zwischen Weißensberg und Oberreitnau. Es war kalt, kurz zuvor hatte es geschneit. Die Unfallstelle lag neben einem Bach und war schattig. Am Sonntag war allerdings noch unklar, ob Glätte beim Unfallhergang eine Rolle gespielt hat.

„Die Fahrbahn war rutschig“, sagt Polizeisprecher Holger Stabik jetzt im Gespräch mit der LZ. Ein Versäumnis beim Winterdienst habe es aber nicht gegeben. „Es gibt keine Vorwürfe in diese Richtung“, sagt Stabik. „Der Winterdienst hat die Straße ordnungsgemäß bedient.“ Für die Polizei ist die Unfallursache eindeutig: „Die Geschwindigkeit des Fahrers war in Anbetracht der gegebenen Straßenverhältnisse nicht angepasst.“

24-Jähriger gerät in den Gegenverkehr

Dadurch sei der 24-Jährige ins Schleudern gekommen und in den Gegenverkehr geraten. Ein 26-jähriger VW-Bus-Fahrer hatte noch versucht, auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß allerdings nicht mehr verhindern. Dabei stieß die Front seines Fahrzeugs laut Polizei so unglücklich in das Auto des 24-Jährigen, dass dieses zwischen Leitplanke und VW-Bus eingekeilt wurde. Der 24-Jährige war allein in seinem Auto. Er verstarb noch vor Ort an den Folgen des Unfalls.

Die „groben“ Ermittlungen der Polizei seien abgeschlossen, so Stabik. „Bei uns wird der 24-Jährige als Unfallverursacher geführt.“ Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 45.000 Euro. Nun müsse die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob noch weiter ermittelt werde.

Die beiden Männer im VW-Bus – der 26-jährige Fahrer und ein 29-jähriger Beifahrer – wurden leicht verletzt. Beim Fahrer hatten die Beamten vor Ort leichten Alkoholgeruch festgestellt. „Die Ergebnisse der Blutuntersuchung stehen noch aus“, sagt Stabik. Eine erste Messung der Polizei habe aber lediglich „einen sehr geringen Wert“ ergeben.