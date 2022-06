2350 Euro durch Sponsorenlauf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kinder und die Lehrkräfte der Grundschule Reutin überreichten eine Spende in Höhe von 2350 Euro an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Die Schule organisierte einen Sponsorenlauf, bei dem die Eltern der SchülerInnen für jede erlaufene Runde Geld spendeten. Auch die Lehrerinnen und Lehrer beteiligten sich und sammelten fleißig Runden. Luisa Miorin vom Förderverein Kinderhospiz im Allgäu e.V. bedankte sich während der Schulversammlung für die beachtliche Leistung der Kinder und erzählte ihnen etwas über die Arbeit im Kinderhospiz. Diese stellten viele Fragen und freuten sich, dass durch ihre Anstrengung anderen Kindern geholfen werden kann.

Das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach begleitet Familien mit einem unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kind während der gesamten Krankheits-, Sterbe- und Trauerphase. Die erkrankten Kinder werden dort in Absprache mit den Eltern von einem professionellen Team betreut. Es gibt derzeit in Deutschland keine kostendeckende Finanzierung für Kinderhospize.