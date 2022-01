22-Jähriger begeht Unfallflucht auf der Autobahn

Der Fahrer eines Audi A6 hat am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr die Abfahrt Lindau auf der A 96 genommen.

Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit prallte er in die Leitplanke, wie es im Polizeibericht heißt. Er hielt dann kurz an, stieg aus und begutachtete den Schaden an seinem Fahrzeug und an der Leitplanke. Danach setzte er sich wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon.

Aufgrund des schnellen Handelns eines Zeugen hielten Beamte der Grenzpolizei den Unfallflüchtigen am ehemaligen Grenzübergang Ziegelhaus an. Eine hinzugezogene Streife der Lindauer Polizeiinspektion übernahm dann die weitere Sachbearbeitung. Gegen den Fahrer leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein. Am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von 8000 Euro, der Schaden an der Leitplanke wurde mit 1000 Euro angegeben.