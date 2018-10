200 Musiker singen und spielen symphonische Rhapsodie

Zwei außergewöhnliche Konzerte finden am Freitag, 2. November, um 19 Uhr in der Linzgauhalle in Immenstaad und am Samstag, 3. November um 18 Uhr in St. Verena in Kehlen bei Meckenbeuren statt: Mit fast 200 Musikern kommt unter der Leitung von Sönke Wittnebel die symphonische Rhapsodie „Our Father In Heaven“ von Ralf Grössler zur Aufführung.

Über das Spiritual „Sometimes I feel like a motherless Child” (Manchmal fühle ich mich wie ein mutterloses Kind), ein Sklavenlied aus dem Süden Amerikas, steigt der Komponist ein in das Thema Einsamkeit in unserer hochtechnisierten Welt. Er setzt dafür Orchester, Chor und Solistin ein, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Lyrisch melancholisch, packend bis fast brutal und dann sanft schwebend würden so alle Facetten des menschlichen Lebens beleuchtet.

Für die Aufführungen dieses Werkes hat die Musikschule Meckenbeuren unter Leitung von Jörg Scheide und Swen Pech das internationale Jugendsinfonieorchester nach Meckenbeuren eingeladen – mit Musikern aus Tallinn (Estland), Riga (Lettland), Rathenow (Land Brandenburg) und Musikern aus den eigenen Reihen.

Die Chöre der Schlosskirche Friedrichshafen (Jugendchor, Gospelchor, Kantorei) singen unter der musikalischen Gesamtleitung von Sönke Wittnebel. 80 Musiker und mehr als 100 Chorsänger stellen sich dem Werk. Die Solistin Angela Mink aus Emmendingen wird den Solopart singen.