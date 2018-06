200 Kinder und Jugendliche zeigen ihr Können

Zu ihrem Jahreskonzert lädt die Musikschule Lindau alle Interessierten am Sonntag, 17. Juni, um 15 Uhr in die neue Inselhalle ein. Das Jahreskonzert der Musikschule ist geprägt von den Beiträgen der Spielkreise und Orchester, in denen sich die Kinder und Jugendlichen seit vielen Wochen auf das Konzert vorbereiten.

Neben der Ausbildung am Instrument gehört es zum Konzept der Musikschule, die Kinder möglichst früh zum gemeinsamen Musizieren anzuregen, heißt es vonseiten der Musikschule. Es gibt eine große Anzahl an Spielkreisen und Ensembles, sodass für Musikschüler auf jedem Ausbildungsstand ein Gemeinschaftserlebnis möglich ist. Eröffnet wird die Veranstaltung von den „Musikschulzwergen“, unterstützt von den Singklassen und einer kleinen Band. Nach diesem fröhlichen Beginn wechseln sich die verschiedensten Ensembles in bunter Folge ab. So sind neben dem ganz jungen Streichernachwuchs auch das Bläservororchester, die Singklassen, ein Schlagzeug-Ensemble, der Gitarrenspielkreis, das Jugendkammerorchester, Flöten-, Klarinetten- und Trompeten-Ensembles und eine Band zu erleben. Auch die Anfänger werden bereits in die Auftritte eingebunden, sodass sie sicherlich nach dem Konzert hochmotiviert und fleißig weiterüben werden. Zum Abschluss werden sich alle Teilnehmer für ein gemeinsam musiziertes Stück auf der Bühne versammeln. Insgesamt werden etwa 200 Kinder und Jugendliche ihr Können zeigen.