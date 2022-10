20 Krippenkinder auf der Warteliste: Wo die Lage in Sachen Kinderbetreuung besonders dramatisch ist

Die Prognosen sind düster: Bayernweit könnten im kommenden Jahr rund 62 000 Betreuungsplätze für Kindergarten- und Krippenkinder fehlen. Das größte Problem ist laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung neben Platznot vor allem Personalmangel. Auch in den umliegenden Gemeinden am bayerischen Bodensee ist die Situation zum Teil angespannt, vor allem im Krippenbereich. Besonders dramatisch ist die Lage in einer Gemeinde.

Der Waldkindergarten, den Wasserburg eröffnen wollte, liegt auf Eis. Anlieger fanden die Zufahrt nicht gut, der Rettungsweg sei ebenfalls nicht gesichert gewesen, sagt Bürgermeister Harald Voigt im Gespräch. „Während der Diskussion hat sich dann der Grundstückseigentümer zurückgezogen.“

Mit dem neuen Kindergarten hätte die Gemeinde 20 bis 25 Plätze anbieten wollen, laut Voigt hatten zehn bis 20 Eltern bereits Bedarf angemeldet. „Das wäre ein pädagogisches Zusatzangebot gewesen“, sagt er. Obwohl es dieses Zusatzangebot nun nicht gibt, haben in diesem Jahr noch alle Wasserburger Kindergartenkinder in den anderen Einrichtungen der Gemeinde einen Platz bekommen.

20 Krippenkinder warten in Wasserburg auf einen Platz

Ganz anders sieht es bei den Krippenkindern aus. Seit 2013 gibt es in Deutschland einen Rechtsanspruch auf Betreuung, sobald die Kinder ein Jahr alt sind. In Wasserburg stehen allerdings insgesamt 20 Krippenkinder auf der Warteliste für einen solchen Platz, „wobei vier Kinder in den Kindergarten wechseln“, wie Bürgermeister Harald Voigt schreibt.

Lösen will die Gemeinde das Problem mit einer neuen Krippengruppe, die Anfang März eröffnen soll. Darin könnten zumindest zwölf Kinder unterkommen. Dafür will die Verwaltung vorübergehend für zwei Jahre externe Räume anmieten. Erst wenn der Vertrag dafür unterzeichnet ist, will Voigt verkünden, wo diese Räume sind. Allerdings: „Voraussetzung ist qualifiziertes Personal, das erst eingestellt werden muss.“ Bewirbt sich keine Erzieherin, gibt es auch keine neue Krippengruppe.

Auch in Nonnenhorn sind alle Kindergartenkinder untergekommen. „Auswärtige Kinder haben wir keine, können wir auch nicht aufnehmen, da wir aufgrund der hohen Zahl ukrainischer Flüchtlinge, die wir in Nonnenhorn aufgenommen haben, auch noch fünf ukrainische Kindergartenkinder unterbringen müssen“, schreibt Bürgermeister Rainer Krauß auf Nachfrage.

Wo der Personalschlüssel sogar besser ist als vorgegeben

Im Krippenbereich sehe es in Nonnenhorn „nicht ganz so gut“ aus. Ein Kind, das im Dezember ein Jahr alt wird, konnte bislang nicht untergebracht werden. Darum führt Kraus nun Gespräche mit dem Jungendamt über eine Mini-Kita oder eine Erweiterung des Flohzirkus, dessen Träger der katholische Frauenbund ist. Eventuell könne dort noch eine weitere Kleinkindgruppe geschaffen werden. Das Landratsamt prüfe derzeit, ob die Räume geeignet seien. „Der Flohzirkus macht auch grade nochmals eine Bedarfsabfrage bei den Eltern, wie der zu erwartende Buchungsbedarf ist“, schreibt Krauß. Die Kinder im Flohzirkus gingen normalerweise nicht alle Vormittage in der Woche in die Einrichtung. „Personal haben wir zum Glück ausreichend, unser Anstellungsschlüssel liegt bei 1:7,7, also deutlich besser, als der vom Ministerium empfohlene Anstellungsschlüssel vom 1:10.“

Zwar haben auch in Bodolz alle rechtzeitig angemeldeten Kindergartenkinder einen Platz bekommen. „In den vergangenen Monaten und Wochen haben sich weitere Eltern (Zuzug) um einen Platz für ihre Kinder beworben“, schreibt Bürgermeister Felix Eisenbach. „Leider sind im Moment die Kapazitäten ausgeschöpft und wir können keine weiteren Kinder aufnehmen.“ Aktuell stünden sechs Kinder auf der Warteliste. Die Gemeinde suche nach Lösungen. Doch die Kinderbetreuung sei eine Herausforderung, so Eisenbach. Schon bald wolle Bodolz „neue Räume schaffen“, um das Betreuungsangebot auszubauen. „Die Personalsuche geht damit einher.“

Platzprobleme gibt es in der Weißensberger Kita nicht, sie wurde erst erweitert. „In dem erstellten Anbau wurden für den künftigen Bedarf Räume für zwei weitere Gruppen geschaffen“, sagt Franz Steib, Kirchenpfleger von St. Markus in Weißensberg. Darum sei die Lage im Kindergartenbereich entspannt. „Derzeit haben wir noch Plätze frei, müssten allerdings das Personal verstärken, wenn wir weitere Kinder aufnehmen würden.“ Echte Personalprobleme gebe es bislang zwar nicht. Wegen „hausinterner Umstellungen“ werde derzeit aber eine weitere Erzieherin gesucht. Trotzdem konnten auch alle angemeldeten Krippenkinder aufgenommen werden, so Steib. Damit seien die beiden Krippengruppen in der Gemeinde aber voll.

In Sigmarszell sind ebenfalls alle Krippen- und Kindergartenkinder untergekommen. 2015 und 2020 wurde die Kindertagestätte St. Wendelin jeweils erweitert, im Oktober 2020 wurde zudem der Waldkindergarten „Wiesenknopf“ eröffnet. „Aktuell sind alle Familien in der Gemeinde versorgt“, so Bürgermeister Jörg Agthe. Die Gemeinde habe sogar noch Kinder aus anderen Gemeinden aufgenommen. „Allerdings mussten wir hier etwas bremsen, weil wir noch einzelne Notplätze für während des Kindergartenjahres zuziehende Bürger und Kinder, die noch einmal aus der Schule in den Kindergarten zurückkehren, freihalten.“

Sanierung oder neue Kita?

Ebenso in Hergensweiler – allerdings wird es dort eng. „Um den Platzbedarf etwas abfangen zu können, haben wir bereits das ehemalige Pfarrhaus angemietet und dort für einen Übergangszeitraum bei schlechtem Wetter unsere Waldgruppe untergebracht“, sagt Bürgermeister Wolfgang Strohmeier. „Zudem überlegen wir uns Möglichkeiten, zeitnah eine weitere Krippengruppe einzurichten.“ Noch offen ist, ob die jetzige Kita saniert und erweitert werde oder ob am jetzigen Standort eine neue Kita entsteht. „Die Entscheidung wird voraussichtlich noch in diesem Jahr fallen“, sagt Strohmaier. „Die Investitionskosten hierfür werden voraussichtlich im Bereich sechs bis acht Millionen liegen.“

In Achberg sind alle Kindergartenkinder untergekommen. „Baulich konzeptionell wären wir auf steigende Bedarfe eingerichtet, da im Martin-Grisar-Haus vorsorglich Platz für eine weitere Betreuungsgruppe geschaffen wurde und auch der Bauernhofkindergarten zusätzliche Optionen hätte“, schreibt Bürgermeister Tobias Walch. In diesem Jahr mussten allerdings zunächst „einige Neuanmeldungen von außerhalb“ für den Bauernhofkindergarten aus Kapazitätsgründen abgelehnt werden. Grundsätzlich seien Anmeldungen aus Bayern für die im Baden-Württembergischen Achberg liegenden Kindergärten schwierig. Die Zuschusssysteme unterscheiden sich laut Walch so stark, dass „Kinder aus Bayern bei uns ein erhebliches finanzielles Defizit entstehen lassen“.

Engpässe im Personalbereich seien zwar spürbar, nicht auf alle Stellenausschreibungen gebe es Bewerberinnen. „Aktuell gibt es in Achberg aber keine personalbedingten Betreuungseinschränkungen.“ Die Gemeinde wolle ihr Angebot durch eine neu strukturierte Förderung der Kindertagespflege noch stärken. Den Beschluss dazu fällte der Gemeinderat im September.