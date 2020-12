20-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer

Einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Lindau ist am Samstagnachmittag ein mit drei jungen Leuten besetztes Auto aufgefallen. Bei der Kontrolle haben die Beamten festgestellt, dass sich die Insassen aus drei verschiedenen Hausständen zusammensetzen. Deshalb wurden alle drei wegen Verstößen gegen die Corona-Vorschriften angezeigt. Zudem wurden bei dem 20-jährigen Fahrer „drogentypische Auffälligkeiten“ festgestellt, heißt es weiter. Ein Drogenschnelltest verlief positiv und zeigte den Konsum von Kokain an. Deshalb wurde bei dem jungen Mann eine Blutentnahme durchgeführt und er wird wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung angezeigt. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot.