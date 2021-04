20-Jähriger beleidigt Polizei am Telefon - das hat Folgen

Ein junger Mann aus dem Landkreis Lindau hat betrunken die Polizei am Telefon beleidigt. Die drei Anrufe bleiben nicht ohne Folgen. Zudem dealte er mit Marihuana. Jetzt wurde er wegen Beleidigung, des Missbrauchs von Nothilfen und des Verkaufs und des Besitzes von Drogen zu einer Geldstrafe verurteilt.

Was als Party startete, hat jetzt finanzielle Folgen. Ein 20-Jähriger rief im Juli letzten Jahres binnen einer Nacht dreimal betrunken beim Notruf in Kempten an. Zweimal beleidigte er die Beamten mit derben Kraftausdrücken. Beim dritten Mal blieb er stumm.

Der Leiter der Dienststelle Lindenberg stellte daraufhin eine Anzeige. In dieser heißt es, er und seine Kollegen hätten sich „im Ehrgefühl verletzt“ gefühlt. Zu der Beleidigung kommt hinzu, dass der junge Mann den Notruf missbrauchte und so laut Richterin Brigitte Grenzstein eine „Beeinträchtigung von Nothilfemitteln“ vornahm. Als sie den jungen Mann darauf hinweist, dass der Notruf auch wirklich lediglich für Notrufe gedacht ist, räumte er seinen Fehler ein: „Das seh‘ ich auch ein.“

Den Aussagen des ermittelnden Polizisten zufolge habe man schnell den Anschlussinhaber hinter den Anrufen herausgefunden, diesen dann vorgeladen und auch belehrt. Zunächst leugnete der 20-Jährige, die Anrufe getätigt zu haben, vor Gericht gestand er die Tat jedoch.

„Ich war auf ‘ner Party und hab getrunken und dann ist mir was Dummes in den Sinn gekommen“, erklärt er sein Handeln. Auf die Frage der Richterin, ob er persönlich etwas gegen die Lindenberger Polizei habe, antwortete er nur: „Wir sind jetzt nicht befreundet.“

Ob das damit zusammenhängt, dass die Polizei ein Marihuana-Gemisch in seinem Zimmer sicherstellte, bleibt offen. Es war zwar nur eine geringe Menge, doch er wird auch beschuldigt, in mindestens 20 Fällen Gras verkauft zu haben. Das gibt der Angeklagte zu. Er beteuert jedoch, niemals selbst Haschisch konsumiert zu haben.

Die Staatsanwaltschaft, Jugendgerichtshilfe und die Anwältin des Angeklagten fordern die Anwendung des Jugendstrafrechts. Dies begründet die Staatsanwältin damit, dass der Angeklagte zur Zeit des Handelns mit Rauschmitteln noch ein „Heranwachsender“ war. Zudem sei durch seine Sprunghaftigkeit was seine Ausbildungen und Arbeiten angeht von einer Reifeverzögerung auszugehen. Die Jugendgerichtshilfe nennt außerdem seine mangelnde Ernsthaftigkeit als Grund. Die Staatsanwältin wertet zudem positiv, dass der 20-Jährige mit Gras dealte, was sie als „weiche Droge“ bezeichnete.

Die Anwältin des Angeklagten betont, dass sich dieser generell einsichtig gezeigt und seitdem auch nie wieder Drogen angerührt hätte. Sie bezeichnet die Anrufe und die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz als „unnötig“. „Das wird sicherlich nicht wieder passieren“, sagt sie mit einem Blick auf ihren Mandanten.

Grenzstein setzt letztendlich aufgrund von Beleidigung, Missbrauch und Beeinträchtigung von Nothilfen und dem Handel und Besitz von Betäubungsmitteln eine Strafe von einem Monatsgehalt an. Sie rügt den Angeklagten zudem dafür, dass er bei dem letzten angesetzten Termin nicht erschienen war.

Positiv wertet sie: „Sie sind heute geständig gewesen und nehmen keine Drogen mehr.“ Und eines betont Grenzstein am Ende noch einmal ganz deutlich: „Jeder kann mal den Notruf brauchen und wenn Sie das blockieren, kann das schlimme Folgen haben.“