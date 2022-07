2. Mitgliederversammlung des Jahres in Oberstaufen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

50 Mitglieder und Freunde der LAG folgten der Einladung der LAG Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee e.V. und trafen sich am 4. Juli in der Berggaststätte Hündle im Markt Oberstaufen zur zweiten Mitgliederversammlung des Jahres.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Eric Ballerstedt stellten Jasmin Sommerweiß und Katja Merx den Mitgliedern ausführlich die Satzungsneufassung des Vereins sowie den Entwurf der Geschäftsordnung des Entscheidungsgremium vor, über die die Mitglieder anschließend einstimmig die Beschlüsse fassten.

Das Büro Planwerk Stadtentwicklung, das den umfangreichen Prozess der Evaluierung und Fortschreibung der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) entwickelte und in den letzten 9 Monaten betreute, informierte anschließend über dessen Ergebnisse.

Erfreulich ist die einstimmige Beschlussfassung seitens der Mitglieder zur Fortschreibung der LES nach dem Leitbild „Vielfalt nachhaltig gestalten und über Grenzen handeln.“ Dieser Beschluss dient dazu, sich bis zum 15. Juli für die LEADER-Förderperiode 2023-2027 bewerben zu können und folglich EU-Fördermittel in die Region zu holen. Der Weg für die Umsetzung zukünftiger Projekte im LAG-Gebiet ist damit geebnet. Allein in der aktuellen Förderperiode konnten 23 Einzelprojekte und 8 Kooperationsprojekte (+ 2 Einzelprojekte in Vorbereitung) mit einem Gesamtwert von knapp 2,2 Millionen Euro an Fördermittel in der Region umgesetzt werden.

„Der intensive Bürgerbeteiligungsprozess der letzten Monate hat heute sein Finale gefunden und ich danke allen Beteiligten für ihr Engagement und die intensive Zusammenarbeit, vor allem in den letzten Monaten. Gemeinsam haben wir gezeigt, dass regionale Entwicklung keinen Stillstand kennt und wir die Zukunft unserer Heimat bewusst in die Hand nehmen.“, so Eric Ballerstedt.

Explizit bedankte sich der Vorstand bei der Hündle GmbH & CO.KG für die Ausnahmeregelung der Nutzung der Bergbahn!

Wer mehr erfahren möchte über die Arbeit der LAG und umgesetzte Projekte der letzten Förderperiode, besucht die Homepage des Vereins www.wbf-mbh.de