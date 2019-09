19 Pacemaker geben beim 3-Länder-Marathon das Tempo an

Wenn am Sonntag zum 13. Mal der 3-Länder-Marathon in Lindau startet, tragen 19 Läufer eine ganz besondere Verantwortung. Sie sind Pacemaker. Das heißt, sie laufen die Strecke in einer genau definierten Zeit – und sind damit eine Orientierungshilfe für die mehr als 4000 Läufer, die sich für die Halbmarathon- und Marathondistanz gemeldet haben. Und manchmal sind sie auch Motivator, Wasserträger und Berater.

Pacemaker haben viele Namen: Tempomacher, Zugläufer, Schrittmacher, Bremsläufer oder Hase gehören dazu. „Viele Läufer suchen sich Marathons danach aus. Läufer mit wenig Erfahrung können sich an Zugläufern orientieren und müssen nicht selbst ihre Zeit kontrollieren“, so Martin Scholl, der selbst Zugläufer ist und seit zwei Jahren zusammen mit Sascha Ratzinger über eine Internetseite rund 40 Marathons im Jahr mit Pacemakern versorgt. Mit dabei auch der 3-Länder-Marathon am Bodensee.

Neun Pacemaker starten beim Marathon, zehn sind es beim Halbmarathon. Einer von ihnen ist Volker Wittke (51), der seine Aufgabe so erklärt: „Als Pacemaker muss man so gleichmäßig laufen, dass man möglichst alle ins Ziel bringt, die von Anfang an dabei waren.“ Der 65-jährige Harald Fischer, Pacemaker beim Halbmarathon, ergänzt: „Wichtig ist es, am Anfang zu bremsen. Viele Läufer sind in ihrer Euphorie viel zu schnell, wenn der Lauf losgeht.“

Pacemaker sind in der Regel routinierte Läufer mit viel Marathon-Erfahrung. Während eines Laufs steht die Zielzeit auf der Fahne, die der Pacemaker am Rücken trägt. Wichtigste Grundregel dabei: Er muss mindestens 30 Minuten schneller laufen können, als seine angegebene Zeit auf der Fahne. „Das ist wichtig, denn der Pacer soll die Strecke nicht nur in der angegebenen Zeit laufen, er hat außerdem die Aufgabe, andere Läufer zu motivieren, zu coachen und gut ins Ziel zu bringen,“ so Günter Ernst, Rennleiter beim 3-Länder-Marathon. Um das alles bedienen zu können, dürfe er selbst nicht an die äußerste Belastungsgrenze kommen.

Beim diesjährigen Marathon sind neun Tempomacher für Zielzeiten zwischen drei Stunden und dreißig Minuten und fünf Stunden eingeteilt. Sie laufen die Zielzeiten in 15-Minuten-Abständen und weniger.

Zugläufer Hannes Kranixfeld (46) erklärt: „Am Bodensee sind beim Start immer so zehn bis dreißig Leute, die mit mir mitlaufen. Im Ziel komme ich dann mit zehn bis fünfzehn in der Regel an.“ Die Gründe dafür sind unterschiedlich: „Beim Marathon wird es ab Kilometer 35 zäh für die meisten. Dann versucht man zu motivieren. Das kann eine Versorgungsstation sein, die als Nächstes kommt, oder die Kilometerzahl, die inzwischen einstellig geworden ist. Ich versuche dann, die Läufer für die letzten Kilometer noch mal zu pushen. Manchmal nehme ich von einer Versorgungsstation noch mehr zu trinken mit und reiche die Flasche weiter. Das bringt einige auch weiter.“

Kranixfeld ist beim Marathon für eine Zielzeit von drei Stunden und dreißig Minuten zuständig. Das ist als Pacemaker in diesem Jahr die schnellste Kategorie. „Es gibt aber auch Läufer, die nach zwei Drittel der Strecke noch so fit sind, dass ich sie motiviere, den letzten Teil schneller zu laufen oder umgekehrt. Wenn jemand müde wird, dann gebe ich schon mal den Rat, dass er langsamer werden soll, damit er noch ins Ziel kommt.“

Es gibt aber auch andere Fälle. Volker Wittke hat schon erlebt, dass Läufer keine Motivation wollen: „Wenn einer mehrmals nichts antwortet, dann ist klar, dass er seine Ruhe haben will. Dann lässt man ihn auch in Ruhe.“

Ein wichtiger Aspekt für jeden Marathonläufer ist natürlich die Zeit. Der Pacemaker dient ihm als Orientierung. „Wenn auf meiner Fahne vier Stunden steht, schaue ich dass ich auf drei Stunden und 59 Minuten komme. Jeder bei mir will unter vier Stunden im Ziel sein,“ so Wittke. Geld verdient man als Zugläufer keines. Die Anfahrt und eine eventuelle Übernachtung müssen sie selber tragen. Aber dafür gibt es andere Annehmlichkeiten: „Wir müssen kein Startgeld bezahlen und treffen uns vor dem Start im Bayerischen Hof. Dort bekommen wir Kaffee und können uns vorbereiten. Im Ziel haben wir eigene Duschen und Verpflegung,“ erklärt Fischer.

Der Lohn ist vor allem die Dankbarkeit der Läufer. Es passiere häufiger, dass man im Ziel umarmt werde. Teilweise würden Freundschaften dadurch entstehen. Viele Läufer treffe man bei anderen Läufen wieder. Kranixfeld definiert seine Motivation so: „Es ist als Pacemaker unterhaltsamer und spannender, als alleine für einen Ultralauf zu trainieren.“ Für Wittke hat es den Vorteil: „Da kann ich langsamer laufen und es ruhiger angehen lassen.“ Sein Kollege Fischer genießt außerdem die Landschaft beim Lauf: „Ich mag die Strecke am See entlang. Wo kann man schon einen Marathon erleben, der durch drei Länder geht? Das gibt es sonst eigentlich nicht.“