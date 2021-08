19-Jähriger rutscht von Bremspedal ab und kracht mit Laster zusammen

Ein 19-jähriger Autofahrer ist angeblich wegen nasser Schuhsohlen vom Bremspedal gerutscht und in Vorarlberg mit einem vierachsigen Laster zusammengestoßen. Er und seine 16-jährige Beifahrerin wurden laut Polizeibericht unbestimmten Grades verletzt.

Am Montagnachmittag war der Lkw demnach in Lustenau bei starkem Regen in Richtung Sender unterwegs. Der 19-Jährige und seine 16-jährige Beifahrerin kamen aus Fußach und wollten an einer Kreuzung anhalten, um dem Laster Vorfahrt zu gewähren, der Fahrer schaffte es aber laut Polizei nicht rechtzeitig zu stoppen.

Auto dreht sich um 180 Grad

Der Laster krachte im rechten Winkel in das Auto und schleuderte es um 180 Grad. Die 16-jährige Beifahrerin konnte erst durch eine Bergeschere aus dem Fahrzeug befreit werden.

Sie und der 19-jährige Fahrer kamen ins Krankenhaus. Der Lasterfahrer wurde nicht verletzt. Zur weiteren Klärung der Unfallumstände wurde seitens der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt.