19-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum

Ein 19-Jähriger ist mit seinem Auto in Feldkirch frontal gegen einen Baum geprallt. Der Mann ist am Mittwoch gegen 16.50 Uhr entlang der Rheinstraße Richtung Bangs unterwegs gewesen, als sein Fahrzeug in einer leichten Linkskurve über den rechten Fahrbahnrand geriet, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Das Auto stieß gegen zwei Bäume

Der PKW touchierte zunächst einen Baum und prallte danach von vorn gegen einen weiteren Baum. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug um etwa 90 Grad gedreht und kam auf dem angrenzenden Radweg zum Stillstand, heißt es weiter.

Schwere der Verletzungen noch unklar

Der 19-Jährige wurde in das LKH Feldkirch gebracht, wie schwer seine Verletzungen sind, ist noch unklar. Das Auto hat der Polizei zufolge einen Totalschaden.

Im Einsatz befanden sich vier Rettungssanitäter, ein Notarzt und drei Fahrzeuge der Feuerwehr Nofels. Auch eine Streife der Sicherheitswache Feldkirch und eine Streife der Bundespolizei Feldkirch sind vor Ort gewesen. Für die Aufräumarbeiten wurde der Verkehr auf der betroffenen Straße wechselseitig angehalten.