19-Jähriger kracht in Gegenverkehr und landet quer auf der Straße

Ein 19-Jähriger ist am Dienstag mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in den Gegenverkehr gefahren. Gegen 18 Uhr geschah der Unfall laut Vorarlberger Polizei auf der Harderstraße in Fußach.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam der junge Autofahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Auto einer entgegenkommenden 50-jährigen Autofahrerin. Durch die heftige Kollision kam das Auto des Mannes quer auf der Fahrbahn zum Stehen und das Fahrzeug der Frau wurde auf einen an die Straße angrenzenden Parkplatz verschoben.

Die 50-Jährige wurde mit Schmerzen an der linken Schulter sowie im Nackenbereich ins Krankenhaus Bregenz gebracht. Beide Fahrzeuge wurde durch den Unfall stark beschädigt.