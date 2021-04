19-jähriger Afghane beleidigt Polizisten

In den späten Abendstunden des Montags hatten Beamte der Lindauer Grenzpolizei einen 19-jährigen Afghanen am Lindauer Hauptbahnhof kontrolliert. Der Mann, der sich nicht ausweisen konnte, sollte zur Feststellung seiner Identität durchsucht werden. Darüber erbost, beleidigte der die beiden eingesetzten Polizisten übel. Der Mann, der in Österreich geduldet wird, hielt sich widerrechtlich in Deutschland auf. Er wurde wegen Beleidigung und illegalem Aufenthalt angezeigt. Das erklärt die Polizei in ihrem Bericht.