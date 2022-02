19-Jährige und 46-Jähriger stoßen frontal zusammen

Eine 19-Jährige und ein 46-Jähriger sind mit ihren Autos in Dornbirn frontal zusammengestoßen. Der Unfall hat sich am Mittwoch gegen 17.10 Uhr im Kreuzungsbereich L200 und L3a begeben, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Die Frau aus Hard ist auf der L200 vom Kreisverkehr Dornbirn Nord Richtung Bregenzerwald gefahren. Vor dem Achraintunnel ordnete sie sich in die Linksabbiegespur ein, um nach Schwarzach abzubiegen, heißt es weiter.

Das andere Auto zu spät gesehen

Zur selben Zeit ist der 46-jähriger Mann aus Lochau vom Achraintunnel kommend in Richtung Dornbirn Nord unterwegs gewesen. Wie die Polizei vermutet, hat die Frau das entgegenkommende Auto zu spät bemerkt und ist nach links abgebogen. Die beiden PKW sind daraufhin frontal ineinander gefahren.

Wie schwer die beiden Unfallbeteiligten verletzt sind, ist unklar. Sie sind nach der Erstversorgung am Unfallort ins Krankenhaus Dornbirn gebracht worden, so die Polizei. An beiden Fahrzeugen ist ein Totalschaden entstanden, weshalb sie abgeschleppt werden mussten. Um die Unfallstelle abzusichern und aufzuräumen sind die Feuerwehr Dornbirn sowie die Straßenmeisterei vor Ort gewesen.