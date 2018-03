1,88 Sekunden fehlen zum großen Wurf

Die Ski-Asse des ESV Lindau haben im Skigebiet Hündle bei den Westallgäuer Meisterschaften teilgenommen. Es ging um den Sport Hauber Pokal. Bei leichtem Regen und warmen Temperaturen hatten die Veranstalter laut Vereinsbericht des Regionalteam Westallgäu mit nicht besonders guten Bedingungen zu kämpfen. Insgesamt waren 230 Starter in den verschiedenen Altersklassen gemeldet. Der ESV trat mit 18 Rennläufern an.

Bei der Besichtigung wurden durch die Trainer Tipps und Tricks den kleinen, aber auch den großen Rennfahrern gegeben, um jede Sekunde herauszuholen. Als erste des ESV startete unser Küken Moana Schroff. Die Siegerin vom kleinen Kreiscup U8 zeigt sofort warum Sie zum Favoritenkreis gehört.

Minimaler Abstand auf Platz eins

Am Ende zeigte die Anzeigetafel einen minimalen Abstand auf Ihre Dauerrivalin Lina Baldauf von TSV Gestratz von 0,56 Sekunden. und somit Platz zwei. Ein ganz toller Erfolg für die erste Rennsaison. Weiter ging es mit einem weiteren Sieger des kleinen Kreiscup U8 männlich. Hugo Fassbender startete mit vollem Risiko in den Kurs. Dies wurde ihm zum Verhängnis und er schied nach drei Viertel der Strecke aus. Trotzdem bleibt ihm der kleine Kreiscup-Gesamtsieg als Trostpflaster. Es folgte nun eine Doppelaltersklasse U9/U10 weiblich. Janine Vetter fuhr ein gutes Rennen und belegte am Ende Rang neun. In ihrer Altersklasse U9 war nur eine Rennläuferin schneller, was für 2019 hoffen lässt, wenn man dann ebenfalls größer und vielleicht ein wenig schwerer sein wird. Luca Mund legte direkt an den ersten beiden Toren den Turbo ein und erzielte, einen guten sechsten Platz.

Drei auf einen Streich hieß es bei der Altersklasse U12 Mädchen. Yara Brauns, Luisa Gierer und Anna Friemel präsentierten mit jeweils Plätzen fünf, acht und zehn gut verteilt den ESV im Gesamtklassement. Yara Brauns fehlte zum Podest nur ein Wimpernschlag von 0,95 Sekunden.

Marlon Lutterloh erreichte Platz zehn. Auch Leon Klute und Julius Gierer fanden sich am Ende einer guten Fahrt im Mittelfeld wieder und somit Platz sechs und zehn. Tobias Picker fehlten am Ende 0,7 Sekunden für den Sprung aufs Treppchen. Nicht immer sind sich Geschwister einig, aber am Renntag waren es sich die Zürn Brüder von ESV wohl doch. Mit zwei zweiten Plätzen in ihren Altersklassen U18 und U21 und einem Abstand zum Sieg von unter einer Sekunde zeigte sich die gute Ausbildung des ESV über die letzten Jahre.

Passable Ergebnisse

Rennanzüge, Ski wachsen und Aufwärmübungen absolvieren. Im Alter muss man bei der Jagd nach Sekunden zu allen Mitteln greife,dachten sich die AK Fahrer Rene Vetter, Heiko Mund und Patrick Fassbender und erzielten passable Ergebnisse mit den Plätzen fünf, sieben und zwei.

Als letzter Rennläufer des ESV startete Trainer Jan in den Stangenwald. Immer am Limit fahrend, fuhr er diesmal besonnener und fuhr das Rennen mit Platz zwei erfolgreich nach Hause. Am Ende fehlten hier 0,68 Sekunden zum Sieg. Insgeheim hatte man sich Chancen in der Mannschaftswertung ausgemacht, wo die vier schnellsten Zeiten eines jeden Vereins addiert werden. 1,88 Sekunden fehlten den ESV-Assen am Ende zu Platz eins der Mannschaftswertung.