1770 Gegenstände kommen unter den Hammer

Der sogenannte Babybrei-Erpresser vom Bodensee hat Revision gegen sein Urteil eingelegt. Das Landgericht Ravensburg hatte ihn in der vergangenen Woche zu zehn Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung verurteilt.

Bereits zum zweiten Mal hatten sich die Richter am Landgericht Ravensburg mit dem 56 Jahre alten Mann befasst, der 2017 mehrere Gläser Babynahrung mit einer gefährlichen Dosis Gift in Geschäften in Friedrichshafen platzierte und versuchte 11,7 Millionen Euro zu erpressen.