In den Karpaten ist der Mountainbike-Elitefahrer Pirmin Eisenbarth vom TSV Niederstaufen bei einem viertägigen Rennwettbewerb Mitte August an den Start gegangen. In Rumänien nahm am Carpathian MTB Epic, einem Rennen der dritthöchsten Kategoire S2 im MTB Bereich, teil. Mit dem Gesamtergebnis zeigte sich Eisenbarth zufrieden, wie er laut Eigenbericht mitteilte.

Los ging es am Donnerstag, 16. August, in Fundata, rund Autostunden nördlich von Bukarest, mit einem Einzelzeitfahren. Die Strecke ging über zehn Kilometer und 550 Höhenmeter. Mit 33 Minuten Renndauer und 1:12 Rückstand auf den Führenden ging Eisenbarth auf dem zwölften Rang in den zweiten Tag. Für den Fahrer aus Niederstaufen war es nach dem Prolog wichtig, „ohne Defekt durchzukommen und gut ins Rennen zu starten“, berichtet der 23-Jährige.

Am zweiten Tag standen 2900 Höhenmeter und 60 Kilometer auf dem Programm. „Hier geht es extrem steil bergauf und bergab. So was habe ich noch nie gesehen“, teilte der Lindauer mit. Mit vielen Defekten schon in der ersten sehr technischen Abfahrt diverser Konkurrenten war es Eisenbarths Strategie, auf Sicherheit zu fahren und keine wertvolle Zeit zu verlieren. Diese Taktik sollte aufgehen: Nach 3:45 Stunden Renndauer kam Pirmin Eisenbarth auf Rang 14 ins Ziel.

Die Königsetappe in den Karpaten (3300 Höhenmeter, 60 Kilometer) stand am dritten Renntag im Fokus, gleich am Start ging es 600 Höhenmeter hinauf. Das große Starterfeld teilte sich sofort auf – jeder suchte seinen Rhythmus, um schnellstmöglich den Anstieg zu bewältigen. „Gleichzeitig musste jeder aber auch aufpassen, nicht zu viel Kräfte liegen zu lassen, da nach einer kurzen Abfahrt ein weiterer 1000-Höhenmeter-Anstieg wartete“, berichtet Eisenbarth. Bis zur Zieldurchfahrt vergingen für den Fahrer des Stevens MTB Racing Teams vier Stunden, was am Ende Rang 13 bedeutete.

Am Schlusstag waren für die Teilnehmenden 2400 Höhenmeter über 60 Kilometer zu bewältigen. „Ein Höhenprofil mit vielen kurzen Rampen ohne lange Anstiege waren mir sofort sympathischer“, sagte der Lindauer. Der zwölfte Platz auf dieser Etappe ließen Pirmin Eisenbarth nach 190 Kilometern und 9150 Höhenmetern auf den 14. Gesamtrang landen.

„Überglücklich mit diesem Ergebnis und 17 Weltranglistenpunkten in meiner Tasche, freue ich mich, das Rennen ohne Defekt und ohne Sturz überstanden zu haben“, resümierte der Lindauer.