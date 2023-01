17-Jähriger stürzt von der Lindauer Hafenmauer drei Meter tief hinunter

Zu einem dramatischen Sturz kam es am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr in Lindau. Nach ersten Informationen des Rettungsdienstes stürzte ein 17-Jähriger kopfüber drei Meter tief im Bereich der Eilguthalle in den Bodensee.

Die Feuerwehr eilt dem Verletzten mit etwa 50 Einsatzkräften zur Hilfe. (Foto: Davor Knappmeyer)

Da aufgrund der Jahreszeit an dieser Stelle kein Wasser ist, fiel der junge Mann direkt auf den harten Steinboden. Als die alarmierte Feuerwehr Lindau, der Rettungsdienst und die Polizei eintrafen, war der junge Mann bewusstlos. Unverzüglich wurde auch ein Hubschrauber aus Friedrichshafen angefordert.

Mit Drehleiter heraufgezogen

Die Feuerwehr positionierte ihre Drehleiter am Ort des Geschehens, um den heruntergestürzten und inzwischen wieder bei Bewusstsein gewesenen Mann auf den Rundweg der Hinteren Insel zu heben. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend zum Rettungshubschrauber, der auf der nahe gelegenen Wiese gelandet war. Der 17-Jährige wurde verletzt in das Klinikum nach Friedrichshafen geflogen.

Rettungshubschrauber Christoph 45 bringt den 17-Jährigen ins Klinikum nach Friedrichshafen. (Foto: Davor Knappmeyer)

Im Einsatz war die Feuerwehr Lindau mit etwa 50 Kräften und sechs Einsatzfahrzeugen. Auch die Polizei war mit einem Streifenwagen vor Ort. Zudem halfen der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen, einem Notarzt und dem Rettungshubschrauber Christoph 45 aus Friedrichshafen.

Warum der Mann hinunterstürzte, konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden.