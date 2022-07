17-Jähriger geht Telefon-Betrügern auf den Leim

Im Verlauf des Dienstages haben wieder verstärkt sogenannte Schockanrufer und falsche Interpol-Mitarbeiter in Lindau angerufen. Während vier Angerufene – die älteste war 83 Jahre alt – den Betrugsversuch erkannten, waren sie bei einem Jugendlichen erfolgreich. Wie ihn vermutlich ein Zahlendreher vor großem Schaden bewahrte.

Wie die Lindauer Polizei mitteilte, gaben die Anrufer an, die Enkelkinder der Frauen zu sein und einen schweren Unfall mit einer getöteten Person gehabt zu haben. Nun müssten sie eine Kaution hinterlegen, um nicht ins Gefängnis zu müssen. In einem Fall gab sich ein Anrufer gegenüber einer 27-jährigen Frau als Mitarbeiter von Interpol aus und verlangte die Herausgabe von personenbezogenen Daten. Alle Angerufene erkannten die Betrugsversuche und legten auf, ohne irgendwelche Angaben zu machen oder Geld zu überweisen.

Angeblicher Polizeibeamter will Gutscheincodes

Bei einem 17-Jährigen waren die Anrufer jedoch zumindest teilweise erfolgreich. Da es Probleme mit seinem Konto gebe, forderte ihn ein angeblicher Polizeibeamter auf, 700 Euro abzuheben. Dafür sollte der 17-Jährige Wertkarten eines Internetdienstleisters erwerben und die Gutscheincodes durchgeben. Der Jugendliche kam der Aufforderung nach und gab den ersten Code durch. Beim zweiten Mal gab der junge Mann versehentlich einen falschen Code ein. Nachdem der angebliche Polizeibeamte hartnäckig blieb und weitere Codes forderte, kamen dem Geschädigten dann doch Zweifel an der Echtheit des englischsprachigen Anrufers. Er wandte sich schließlich an die richtige Polizei in Lindau, die ihn vor größerem Schaden bewahren konnte. Somit bleib es nur bei einem Verlust von 50 Euro.

Auch in diesen Fällen weißt die Polizei nochmals darauf hin, dass niemals von Unfallverursachern Geldbeträge für eine Kaution gefordert werden. Auch rufen keine Interpolbeamte bei Bürgern an und fragen personenbezogene Daten ab. Daher sollten diese Daten niemals am Telefon herausgegeben werden und auch keine Zahlungen geleistet werden.