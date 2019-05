17-Jähriger stürzt mit dem Roller

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein 17-jähriger Rollerfahrer aus Österreich auf der Thierschbrücke gestützt. Wie die Polizei berichtet, war der Jugendliche im Baustellenbereich über eine etwa drei Zentimeter hohe Schwelle gefahren und rutschte dabei seitlich weg. Er und sein gleichaltriger Sozius stürzten. Der Fahrer erlitt vermutlich mehrere Brüche, während sich sein Mitfahrer eine Prellung zuzog. Beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert. An dem Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

