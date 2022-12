16 Mitarbeiter krank: So ist die Lage in der Lindauer Asklepios-Klinik

Viele Patienten und gleichzeitig viele kranke Mitarbeiter: In vielen deutschen Kliniken ist die Lage angespannt. Die Berliner Charité zum Beispiel verschiebt zurzeit planbare Operationen. Auch an der Asklepios-Klinik fällt kurz vor Weihnachten Personal aus.

„Stand heute sind über alle Berufsgruppen hinweg 16 Mitarbeitende krank“, schreibt Sprecher Christopher Horn am Donnerstag auf Nachfrage der LZ. Darunter seien auch Mitarbeiter, die aufgrund einer Corona-Infektion arbeitsunfähig sind. Wie in Pflegeheimen, gibt es auch in Kliniken für positiv getestete Mitarbeiter ein Tätigkeitsverbot.

Andere Mitarbeiter können nicht arbeiten, weil sie an Grippe erkrankt sind. Weil die Grippesaison in diesem Jahr etwas früher gestartet sei, sei der Krankenstand gerade etwas höher als vor einem Jahr. Dementsprechend hoch sei die Belastung für die Kollegen, die die Ausfälle kompensieren müssen. „Dank dieses herausragenden Engagements gibt es keine wesentlichen Einschränkungen“, so Horn.

Operationen werden nur in Einzelfällen verlegt

Denn Operationen müssten in der Regel nicht verschoben werden. „Es kommt natürlich im täglichen Betrieb vor, dass wir einen geplanten Termin im Abstimmung mit dem Patienten auf einen anderen Tag legen.“

In den vergangenen Monaten musste die Asklepios-Klinik schon mehrfach einzelne Bereiche bei der Integrierten Leitstelle abmelden. Der Rettungdienst konnte Patienten nicht immer ins Lindauer Krankenhaus bringen. „Dies kann insbesondere vorkommen, wenn zum Beispiel die Notaufnahme sehr stark belastet ist, beziehungsweise wir gerade besonders viele Patientinnen und Patienten in einzelnen Fachbereichen versorgen“, schreibt Horn. Derzeit gebe es aber keine Abmeldungen.

Aktuell werden in der Asklepios Klinik Lindau fünf Corona-Patienten stationär versorgt. Dazu kommen zwei Influenza-Patienten und zwei Patienten mit RS-Virus (Stand 21.12.22). Von 120 Betten sind 98 belegt.